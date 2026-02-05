黨團交接典禮飄煙硝 侯友宜拚最後一年、蘇巧慧稱要好上加好

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天舉行黨團幹部交接典禮，新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧先禮後兵。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天舉行黨團幹部交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然皆到場參加，侯友宜致詞時細數政績，更感謝議會不分黨派推動市政進步；蘇巧慧致詞也強調監督不一定要對立，她肯定市府建設「有做」，但要好上加好。雙方先禮後兵，難掩選戰煙硝味。

今天上午新北市議會民進黨團舉行幹部交接典禮，新任總召為陳永福，副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔。

典禮開始前，三人先後陸續到場，雖在分別受訪時，劉和然、蘇巧慧針對社福政策交鋒一番，但在典禮開始前，蘇巧慧也主動到市府觀禮區與侯友宜、劉和然互動，陳永福也加入彼此閒話家常，聊到年紀、出身地、生肖等話題，氣氛熱絡。

侯友宜首先致詞感性表示，自己在新北市服務邁入第16年，非常幸福能更在議會跟大家並肩作戰，一起見證新北市的進步。

侯友宜細數新北近年的捷運建設包括完成安坑輕軌、環狀線、淡海輕軌，今年將迎來三鶯線通車，明年萬大中和線接續推進，一條一條建設逐步完成，另還有設立126家公托等，都是在議會監督、鼓勵與鞭策下順利推動。

侯友宜強調，市政推動不分黨派，心中只有市民與新北市的進步，也特別感謝民進黨團在預算審查期間的支持，讓市府年度預算能順利通過，他更說，今年是任期最後一年，必須把握最後的黃金一年，「做一天少一天」，回頭過來想要做也沒有機會，他會全力衝刺尚未完成的市政工作。

侯感謝卸任總召廖宜琨的努力，更稱讚新任總召陳永福「話說得通、事情做得順」，希望新的一年兄弟繼續相挺，讓市政更順利。

蘇巧慧上台也先感謝廖宜琨的努力與陳永福的承擔，也肯定侯友宜與市府團隊的努力指出，新北市近年建設繁重，確實需要行政與議會攜手合作，才能讓城市一步一步穩定向前。

蘇巧慧強調，民進黨團的立場始終是「監督不必對立、一起為市民謀福利」，市府建設「有做」，但還可以「好上加好、好還要更好」，她昨日推出社會福利政見，都是黨團彙整基層第一線意見後推出。

蘇巧慧也說，很多人覺得這些福利政策很難，但「我最擅長的其實就是解決困難」，她提到過去十年立委政績，包括改善樹林高山地區自來水、提前推動鳳鳴車站通車、鶯歌車站設置電扶梯、大漢溪整治計畫等案例指出，他認為這些「老問題」，能夠用「新方法」解決，強調未來民進黨團將持續以具體政策與監督，促使新北市政再進化。

