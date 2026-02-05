快訊

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報資料照片

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的美中俄三強溝通節奏，極可能構成未來走向「彼此牽制、各自劃線」的態勢，三分天下可能正在成形，而台灣也被納入大國談判籌碼，需觀察美對台軍售是否出現變數？

翁履中指出，大家早已不覺得意外，川普再次把與習近平通電話交談形容為「非常好」、「極其積極」，並大肆宣傳中國將加碼購買美國農產品2500萬噸、增加石油與天然氣進口、及飛機引擎等貿易項目，但實際上從中方來看，北京重點從頭到尾都很明確，台灣，是中美關係中「最重要」的問題，習近平直接敦促美方對台軍售需「極為謹慎」，明確劃下紅線。

翁履中認為，這不是禮貌提醒，而是一種政策定位，任何美國對台實質防衛支持，對北京而言都可能被視為踩線行為，甚至構成衝突導火線。川普刻意淡化這段敏感內容，只輕描淡寫提到「討論了台灣」，轉而高調強調貿易讓利，用經濟甜頭來稀釋政治對立，掩蓋北京在台灣問題上強硬立場，被凸顯出來的尷尬。

翁履中說，國與國之間高層通話不會臨時決定，往往事前透過外交管道精心安排。當北京選擇先與俄羅斯確認戰略協調，再與美國對話，代表北京不是單獨面對川普，已先與俄方在核心利益上取得共識，用中俄戰略穩定來對沖華府施壓。

翁履中分析，北京此次設計的美中俄三強溝通節奏，極可能構成未來走向「彼此牽制、各自劃線」的態勢，美國透過盟友與貿易壁壘發聲，中國以供應鏈與國際市場作為槓桿，俄羅斯以能源與軍事壓力作為槓桿支點，三分天下的格局，或許正在成形，而川習通話與中俄對談，都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架中，成為各方必提的戰略焦點。

「台灣目前的最大挑戰，可能不是外部壓力本身，而是內部無止盡的內耗與共識流失。」翁履中說，地位成為大國交易或施壓的籌碼時，台灣的內部狀態就顯得格外重要，小國的最大風險，往往不是別人爭，而是自己先亂。台灣需要觀察：美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的第四公報？雖然目前看來美國內部政治風險過高，川普應該不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎，更婉轉，甚至連對台軍售也受到影響。

