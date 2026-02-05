快訊

劉世芳揚言不提供密件資料 李貞秀：內政部長別用政黨鬥爭思考

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨新科立委李貞秀（左）前天宣誓就職，她拿著中華民國護照，強調唯一效忠中華民國。記者潘俊宏／攝影
民眾黨新科立委李貞秀（左）前天宣誓就職，她拿著中華民國護照，強調唯一效忠中華民國。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部劉世芳揚言不提供密件資料。李貞秀今天對此表示，劉世芳當然可以決定「哪些內容是機密」，但是希望面對所有立委都有一致標準，而非為了汙名化貼標籤才有如此決定，內政部不要用政黨鬥爭作為思考。

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳昨天接受網路節目專訪，重申內政部不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委必須放棄母國國籍，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表達認同，反嗆民眾黨測試台灣法治底線。

李貞秀今天發布聲明表示，自己早已在台灣落地生根，也在這裡工作繳稅、生養子女，制度當然可以修正，而法規也可以檢討，但是不能因人設事，劉世芳的發言令人遺憾，包括「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」等相關說法。

李貞秀指出，依照國家機密法規定，劉世芳當然可以決定「哪些內容是機密」，但是面對所有立委應該都有一致標準，而不是為了汙名化貼標籤才有如此決定，「尤其希望劉世芳部長，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕我的索資。」

李貞秀舉例，就像社會住宅興建進度、賴政府居住正義有無跳票等，如果這些資料也被貼上「密件」標籤，人民與立委都無法了解真相，劉世芳坐在內政部長的位置，應該以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭思考。

李貞秀也表示，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並且在大法官見證下宣誓就職的立委，內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，執政黨立委跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

李貞秀呼籲，麻煩賴政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，導致人民如此對立，自己從昨天就正式上工，專注在立委本質工作，也為接下來的開議做好準備，「我會盡力為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。」

李貞秀 劉世芳 內政部
川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的...

美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公...

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

黃國昌：綠對付李貞秀只是起手式 用國安法辦也不會驚訝

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳揚言不提供密件資料。民眾黨立委陳昭姿今天表示，中選會已經頒發李貞秀當選證書，...

