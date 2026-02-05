快訊

被點2028美中最大公約數...蔣萬安笑回：最大的是台灣人民

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席南港展覽館動漫展開幕。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席南港展覽館動漫展開幕。記者林麗玉／攝影

2028年誰能戰賴清德總統，媒體人吳子嘉昨直播說蔣萬安是最好總統人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎「光輝十年」，並認為蔣具備美、中雙方都能接受的領袖特質，蔣萬安今被問「美中最大公約數、2028最佳人選？」蔣笑回「我心裡面最大的，就是台北市民、台灣人民。」

吳子嘉昨天在直播中說，蔣萬安是具備美、中雙方都能接受的領袖特質，是政壇當前的「最大公約數」。他分析，相較於賴清德總統被視為僅擁抱美國、對中國展現仇恨的「極端型人物」，蔣萬安的背景更具戰略優勢。吳子嘉認為，美國相信蔣萬安不會出賣台灣，中國則相信他不會推動台獨，這種平衡感是台灣在兩岸僵局中解套的關鍵。

蔣萬安今天上午出席南港展覽館動漫展開幕，對於吳子嘉稱他是具備美、中雙方都能接受的領袖特質，蔣萬安表示，「我心裡面最大的是就是台北市民、台灣人民，沒有要越分（越分際）。」

