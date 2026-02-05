快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，互動熱絡。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，互動熱絡。記者葉德正／攝影

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進黨立委蘇巧慧今受訪時分別回應，各候選人各有專長，選舉最終仍應回歸政績、治理能力與市民認同。

劉和然表示，選舉本來就是選民的選擇，每個人都有不同的特色與強項，自己與李四川副市長同樣出身行政體系，長期投入地方治理，對行政運作與政策推動有一套脈絡可循，累積的實務經驗並非短時間可以取代。

劉和然也提到，黃國昌過去在立法院的表現，強項主要在於監督面向，各自分工不同、專長不同，大家就好好去表現、去努力，最後交由選民來做出選擇。

對於黃國昌強調「打民進黨」是其優勢之一，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則回應表示，民進黨一貫的做法是用過去的政績，以及現在提出的政見，來爭取新北市約400萬市民的認同，而不是只著眼於對立或攻防。

蘇巧慧強調，這場選舉並非只是打一場選戰，而是爭取一個與400萬新北市民一起，讓新北市升級的機會。她認為，能否讓市民認同施政方向與未來願景，才是最重要的關鍵。

她也指出，團隊始終以把長跑當短跑衝刺的態度投入準備，不會等待對手起跑，而是按照自己的節奏持續努力，透過實際行動與政策內容，向市民爭取支持。

民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

新北市議會民進黨團總召交接 蘇巧慧、劉和然政策交鋒

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

相關新聞

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的...

美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公...

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

黃國昌：綠對付李貞秀只是起手式 用國安法辦也不會驚訝

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳揚言不提供密件資料。民眾黨立委陳昭姿今天表示，中選會已經頒發李貞秀當選證書，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。