賴清德總統籲在野黨不忘參選初衷 進行兩岸合作先辦好正事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統今到彰化縣芳苑工業區聚隆纖維公司，從在野黨訪問對岸談到審查中央政府總預算與國防特別預算。記者簡慧珍／攝影
賴清德總統今到彰化縣芳苑工業區聚隆纖維公司，從在野黨訪問對岸談到審查中央政府總預算與國防特別預算。記者簡慧珍／攝影

賴清德總統今到聚隆纖維公司彰化芳苑廠，被問到國民黨赴對岸訪問、中央政府總預算未過關等問題，他回答說，中國多次說明一中原則，完全沒給中華民國表述的空間，在野黨不要忘記參選初衷，不要因為進行兩岸合作就來推遲中央政府總預算及國防特別預算

總統賴清德表示，關於九二共識，中國國家主席習近平已多次說明一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒給中華民國表述的空間，在這種狀況之中如果有人欣然接受九二共識並且不害怕，表示她（他）一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一。

賴清德說，要進行兩岸的交流合作一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算、國防特別預算要順利審查通過，這樣才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險；過去他在醫院服務常常跟門診病人提醒健康非常重要，如果沒健康，賺再多錢也沒用，個人如此，國家也是如此。

賴清德又說，這幾年國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來越好，去年經濟成長率高達8.63%，股市也突破3萬點，就業情況15年來最好，所以我們國家持續有這些重大成果的時候，我們的國防一定要持續強化，有強大國防保護我們國家主權、自由民主的生活方式，我們這些重大果才有辦法保障。

賴清德強調，因此他希望在野黨能夠不忘參選初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸合就來推遲中央政府總預算、國防特別預算。

國防特別預算 賴清德 總預算
