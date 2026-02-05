卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席動漫展開幕。記者林麗玉／攝影
行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，非常感謝輝達最後決定將總部落腳台北，落腳北士科，過程中也謝謝中央的協助。

輝達落腳北士科，農曆年前即將簽約，台北市長蔣萬安昨天與行政院長卓榮泰同場出席台北市進出口商業同業公會2026交流晚宴，卓揆提到輝達案，表示與台北市合作將輝達留在台北，這是中央地方徹底合作的成功案例，未來也要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

蔣萬安今天上午出席動漫展開幕，對於卓揆的說法，蔣萬安先表達北市府全力爭取輝達來，感謝輝達最後決定，也感謝中央過程中的協助。

另外，媒體也追問，農曆年前是否有機會看到黃仁勳親自簽約？蔣萬安僅表示，其實現在就在進行最後相關程序，昨天北市府才召開區段徵收及市地重劃審議會，接下來就會進行估價審議，議價之後訂約，預計農曆年前可以完成簽約。

北市府 蔣萬安 行政院
