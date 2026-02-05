快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

陳培瑜：民眾黨測試法治底線 盼各部快討論不給李貞秀密件

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨晚宣布未來不提供李貞秀調閱密件。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今上午表示，樂見內政部率先表態，盼各部會要趕快討論、回應人民對立院的疑慮，而一切的源頭，就錯在民眾黨提名李貞秀，想測試台灣法治底線。

陳培瑜表示，民眾黨會推李貞秀其實就是在測試台灣的法治規範底線，想知道紅色勢力一步一步進逼台灣，到底還可以到什麼程度，但現在非常樂見內政部已經率先表態，不會提供相關機密資料，當然也希望就法治層面，每一個部會必須要趕快討論，如何回應台灣人民對於立法院的疑慮。

陳培瑜強調，一切的源頭就錯在，民眾黨為什麼要提名一個沒有辦法解除雙重國籍的人來擔任立委，既然都已經提蘇子喬作為中選會的被提名人，實在沒有理由當初做出這樣的決定，所以錯就錯在民眾黨的「提名」想要測試台灣法治底線。

至於機密文件如何送到立法院，陳培瑜說，一般立委辦公室在收到密件，通常會有信封袋密封，且黏得非常牢、非常緊，甚至更機密的資料，信封袋是用兩層包裝，每一個立委辦公室收到機密文件後，第一時間由助理放在委員個人的辦公桌上，等委員開完後，每一個委員怎麼處理，就尊重每個委員，因此不管機密分成哪幾種，但只要在信封上面密封處蓋上一個密字，就是機密文件，就要請每個委員好好把這些機密文件收好。

機密 民眾黨 李貞秀
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

綠：民眾黨若認同國籍法 不同人就不應有不同解釋

黃國昌批谷立言介台太深 陳培瑜：藍白才是破壞台美關係最大殺手

影／陳培瑜籲民眾黨中配立委李貞秀遵守國籍法

相關新聞

挨告抄襲 萊爾校長團隊反酸：無法照顧一億元的玻璃心

國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊卻被疑似電影「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權...

陳怡君遭停權！北市黨部證實初選資料將退件 綠主委曝自行參選後果

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會昨晚開會決議，將陳停權2年6個月，意味陳年...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

賴清德總統籲在野黨不忘參選初衷 進行兩岸合作先辦好正事

賴清德總統今到聚隆纖維公司彰化芳苑廠，被問到國民黨赴對岸訪問、中央政府總預算未過關等問題，他回答說，中國多次說明一中原則...

陳培瑜：民眾黨測試法治底線 盼各部快討論不給李貞秀密件

民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨晚宣布未來不提供李貞秀調閱密件。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今上...

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

美中領導人昨天再度通話，雙方皆證實有提到台灣。民眾黨主席黃國昌今天表示，美國總統川普向來展現「強人政治」風格，然而也沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。