陳培瑜：民眾黨測試法治底線 盼各部快討論不給李貞秀密件

民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨晚宣布未來不提供李貞秀調閱密件。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今上午表示，樂見內政部率先表態，盼各部會要趕快討論、回應人民對立院的疑慮，而一切的源頭，就錯在民眾黨提名李貞秀，想測試台灣法治底線。

陳培瑜表示，民眾黨會推李貞秀其實就是在測試台灣的法治規範底線，想知道紅色勢力一步一步進逼台灣，到底還可以到什麼程度，但現在非常樂見內政部已經率先表態，不會提供相關機密資料，當然也希望就法治層面，每一個部會必須要趕快討論，如何回應台灣人民對於立法院的疑慮。

陳培瑜強調，一切的源頭就錯在，民眾黨為什麼要提名一個沒有辦法解除雙重國籍的人來擔任立委，既然都已經提蘇子喬作為中選會的被提名人，實在沒有理由當初做出這樣的決定，所以錯就錯在民眾黨的「提名」想要測試台灣法治底線。

至於機密文件如何送到立法院，陳培瑜說，一般立委辦公室在收到密件，通常會有信封袋密封，且黏得非常牢、非常緊，甚至更機密的資料，信封袋是用兩層包裝，每一個立委辦公室收到機密文件後，第一時間由助理放在委員個人的辦公桌上，等委員開完後，每一個委員怎麼處理，就尊重每個委員，因此不管機密分成哪幾種，但只要在信封上面密封處蓋上一個密字，就是機密文件，就要請每個委員好好把這些機密文件收好。