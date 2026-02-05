快訊

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者季相儒／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者季相儒／攝影

美中領導人昨天再度通話，雙方皆證實有提到台灣。民眾黨主席黃國昌今天表示，美國總統川普向來展現「強人政治」風格，然而也沒有指稱中國國家主席習近平獨裁者，「他從來不是在談民主跟價值，從頭到尾都是價格」，也不是很在意台灣主權。

美中領導人昨天隔空通話，川普事後在社群平台發文證實，雙方有談到台灣在內的多項議題，陸媒新華社則轉述習近平說法，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對美中領導人再度通話談及台灣議題，黃國昌表示，川普向來展現「強人政治」風格，然而也沒有指稱習近平是獨裁者，這些都不是他關心的事情，台美向來重視民主同盟與價值，但是川普上任以來「不是在談民主價值，從頭到尾都是價格。」

黃國昌說，川普在意大國博弈外交過程，美國可以從中得到什麼好處，總是以美國優先與利益作為最高指導原則，因此在跟習近平的相關互動當中，某種程度也是一種戰略夥伴關係，「他經常在推崇習近平，但是也希望從中國得到中國市場及採購。」

黃國昌認為，川普在意台灣花多少錢買武器、有多少半導體製程移到美國，從頭到尾就是只有在乎美國利益，「美國總統以美國本位出發，我們也很難說他做錯」，但是我國政府必須看清楚局勢，如何避免成為中美博弈外交的談判籌碼，這件事情必須格外小心。

黃國昌指出，川普跟習近平都是政治強人，川普在中國不太討論軍事議題，因為川普在乎拿到相關經濟利益，「對於台灣主權，我也不認為他很在意」，因此最常提及的話題是台積電，而我國政府也順應美方期待，直接對美輸出半導體產能，「毫不設防地防予取予求，台灣到底得到什麼？」

川普 美國 黃國昌
