升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

零日團隊告萊爾校長團隊侵權 陳菁徽：玻璃心碎滿地

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片

去年大罷免風風火火，國民黨當時的新媒體部發表726反罷免宣傳廣告，但相關廣告卻似乎被「零日攻擊」製作團隊提告違反「著作權法」。國民黨立委陳菁徽今日聲援，回嗆零日攻擊團隊，表示「當你們拿著納稅人的錢揮霍時，你們就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷⋯⋯價值一億元的自尊心，真的脆弱到連一點點網路迷因都承受不住？」

陳菁徽說，簡直不敢相信她的耳朵。國民黨的新媒體創意團隊，因為一支檢討「零日攻擊」的政治諷刺廣告，竟然被拿了國家上億補助的製作團隊提告違反著作權？提告理由更是荒唐：指控新媒體創意團隊用 AI 生成的「枯黃野芒草」，抄襲了「零日攻擊」製作團隊花大錢實拍的「翠綠青草」。

陳菁徽表示，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？是不是在暗示只要顏色對了（綠色），什麼都可以是對的？她反問，請問「零日攻擊」是一般的商業作品爭議嗎？絕對不是。一部帶有強烈特定意識形態的作品，大剌剌地拿了文化部與國發基金超過一億元的補助。

陳菁徽強調，她在立法院早就多次質疑，當初審查補助的顧問名單，與劇組成員有著千絲萬縷的「密切關係」。 這種「球員兼裁判」、「自己的補助自己審」的操作，外界質疑涉及不法，難道納稅人連質疑的權利都沒有？現在連諷刺一下都要被告？

陳菁徽表示，一億元拍出的「史詩級尷尬」 拿了這麼多錢，拍出來的是什麼？ IMDb 評分 4.8（滿分10分），網路上隨便一搜都是負評，劇情邏輯死、角色行為完全不符合人性，只為了服務特定的政治宣傳。為了硬塞「抗中保台」的情緒，讓角色做出違反常理的決策。

陳菁徽怒斥，最令人憤怒的是，這個團隊滿手拿著人民的納稅錢，拍出一部國內外評價都「炸裂」的爛片，黨說不能批評，就是不能批評，厲害了，民進黨。「當你們拿著納稅人的錢揮霍時，你們就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷。結果你們選擇用法律戰來讓異議者閉嘴？這就是民進黨口口聲聲的『民主』？ 價值一億元的自尊心，真的脆弱到連一點點網路迷因都承受不住？」

陳菁徽總結，如果作品夠好，共鳴是不用買的；如果作品夠爛，提告是遮不住的。「你們告的不只是國民黨新媒體團隊，你們告的是所有看不慣這種『黨國文宣腐敗』的台灣人。」

團隊 陳菁徽 零日攻擊
