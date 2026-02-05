萊爾校長團隊挨告 楊智伃：青鳥出征都撐過了 還怕零分爛訴？

國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊卻被疑似電影「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法。挨告的國民黨前發言人楊智伃說，硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，隔了將近半年才對團隊提告。當初大罷免時，青鳥成群結隊的出征攻擊，他們都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴嗎？

楊智伃指出，新媒體團隊在去年7月21日推出的國民黨反罷免廣告，如今在2026年突然被疑似「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法。這時隔半年突如其來的告訴，真的讓人匪夷所思。因為他們控告的內容，竟然只針對其中短短幾秒鐘的一大片「不同顏色的芒草」。

楊智伃說，對方主張，萊爾製作團隊用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？

楊智伃說，到現在都還記得，當時在企劃與拍攝這些短劇時，面對的各種現實挑戰與困難。他們沒有零日攻擊那樣高額、動輒上億的製作補助，但有創意、有與社會共鳴的能力。正因如此，這些短劇在社群持續發酵，創下當時國民黨 YouTube 的觀看紀錄；反觀砸下巨資的作品，卻只是把自己困在同溫層裡。

楊智伃反問，這次提告到底是嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，隔了將近半年才對團隊提告。但說真的，當初大罷免時，青鳥成群結隊的出征攻擊，我們都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴嗎？「要告就來告，我們沒在怕。」