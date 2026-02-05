挨告抄襲 萊爾校長團隊反酸：無法照顧一億元的玻璃心

國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊卻被疑似電影「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法。國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，他們用AI生成的「枯黃野芒草」，被指抄襲了零日攻擊團隊花高價實拍的「翠綠青草」，反擊「要告便告，我們直面對決。」

韋淳祐指出，他與國民黨前發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊，在去年7月21日推出的國民黨反罷免廣告「7/26投不同意罷免-假訊息篇」，突然在2026年被疑似「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法，令人匪夷所思。

韋淳祐說，零日攻擊製作團隊似乎認為「窮到叮噹響」的國民黨新媒體部，侵犯了他們那一億元鉅製的著作權？他們甚至感到一絲「榮幸」，這邏輯上大概是相當於指控一架單車抄襲法拉利的引擎構造。

韋淳祐酸，他們肯定抄不了零日攻擊那種「煉金術」般的融資手腕。零日攻擊獲文化部等國家補助超過一億元，更獲得台灣公共電視公播，示範了如何用一億元，成功製造出「零的領域」——全台零共鳴。

韋淳祐說，相比之下，當時他們的反罷免廣告成本不及他們的500分之一，卻尚且能成為網友的迷因。這證明了錢可以買到一部劇集，但未必能引起共鳴，錢未必能打造一部好的戲劇，但可以讓整個過程變成一齣喜劇。

韋淳祐也說，他們肯定抄不了零日攻擊那種曠古絕今的想像力。他們在提告的證據中，指出我們用 AI 生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利，原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色，也難怪今時今日有民進黨撐腰，有些人的內心就能夠黑白不分。

韋淳祐提到，零日攻擊的IMDB評分4.8分，這是一個數學奇蹟，代表每一分的造價高達2000萬元。更不用說短短10集的電視劇，竟能被網友抓到一堆「時間線 BUG」，想必是遠超諾蘭式的「非線性敘事」，正追隨著賴總統深奧的「團結十講」，難怪BUG都圓不回來。

韋淳祐說，零日攻擊已經用實力告訴大家，只要錢夠多，尷尬也可以拍得很史詩，因此無論如何戲仿，都無法複製這種「昂貴的尷尬感」。雖然他們小小的團隊並不如零日攻擊導演羅景任能拍出曠古絕今的史詩大片，但針對「戲仿」的過程，他們依舊選擇用認真與創意，去填補預算的缺口。

韋淳祐也說，即使拍攝過程遭遇部分場地畏懼執政黨而不敢租借，讓他們意識到現在的民主，是會讓房東發抖的民主，他們仍鍥而不捨找尋最適合的場地。即使經歷大罷免的仇恨，面對青鳥鋪天蓋地的叫囂霸凌，感佩每一位參與的夥伴堅持到底。即使預算有限，仍無畏於當權執政黨，敢於畫面中植入南韓前總統尹錫悅等創意元素進行諷刺。

韋淳祐說，他們始終相信，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段。這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢於砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣的事實。面對秋後算帳，我們不會畏懼，更不會停止監督的角度，如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。