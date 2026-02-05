快訊

林濁水：綠何不肯定李貞秀願放棄陸籍 並推歸化修法宣誓唯一效忠台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委李貞秀因為陸配身分所引發的國籍爭議持續，民進黨前立委林濁水今天臉書表示，民進黨何不正面肯定李貞秀明確承認當中華民國立委重於保有中華人民共和國國籍，並推動外籍人士歸化修法，這才是堂正大方之道的做法。

林濁水指出，李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理；鑑於陸委會主委邱垂正也承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難，又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗，如今既然李貞秀明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定。

林濁水說，民進黨應修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國，若藍白抵制修法不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境，而難以再轉移焦點並藉題發揮。

