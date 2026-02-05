快訊

HTC One系列神機被敲碗復刻！網回憶金屬機身質感+1設計：當時真的頂級

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 沈伯洋：惡劣 瓦解防衛機制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院黨團昨天表示，將持續推動「戒嚴法」修法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，由過去立法院追認期1個月，大幅縮短至需在24小時內送至立院追認，否則就失去效力。民進黨立委沈伯洋表示，真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。

沈伯洋指出，兩年前藍白上任後，第一波聯手通過的法案之一就是「緊急命令追認，改為記名投票」。當時他很困惑，緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等，原本的無記名投票改為記名，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態。

沈伯洋說，兩年前就挖了這個洞，然後兩年後的今天，民眾黨決定把洞挖得更深，要修法要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認。意思是如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制，會直接自動瓦解。

沈伯洋表示，這比他預測的還惡劣，而且在他看來，連最簡單的「中國人不能當立委」，立法院長韓國瑜都不會執行了，所以也不要管藍白了，大家先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的，在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮。

沈伯洋 立法院 投票
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

沈伯洋：中共透過文化洗國族認同 國民黨沒從國共內戰學到教訓

「和賣國沒兩樣」沈伯洋：看到民眾黨版軍購條例 氣到直接罵髒話

綠調監視畫面緊咬機密資料攜出 黃國昌：沈伯洋看完要不要道歉

兩者無從屬關係…沈伯洋：藍白要把立院變法庭 叫總統來受審

相關新聞

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀：綠應辦正事

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來可以調閱密件，但內政部不會...

輕輕放下 監委私用公務車 僅道歉

監委涉私用公務車，調查超過半年，據了解，三位監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容處分已經確定，最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最...

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

行政院前發言人陳宗彥驚傳昨在北部與友人聚餐時，因身體不適緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似因腦溢血緊急開刀，有台南的親友透露...

白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 沈伯洋：惡劣 瓦解防衛機制

民眾黨立院黨團昨天表示，將持續推動「戒嚴法」修法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，由過去立法院追認期1個月，大幅縮短至需在...

柯文哲Long Stay操盤 嘉市能成藍白抗綠典範或各懷鬼胎？

2026年地方大選步步逼近，嘉義市正從昔日的「民主聖地」轉型為「藍白合」的實驗室。面對民進黨強棒立委王美惠早早定於一尊，泛藍陣營卻陷入前所未有的整合焦慮。民眾黨前主席柯文哲親自出任張啟楷競選總幹事，並宣布在嘉義 Long Stay；而擁有藍白雙重背景的醫師翁壽良則低調布局。這場「跨黨派合作」究竟是力抗綠營的典範，還是各懷鬼胎的殘酷賽局？

賴政府籲關稅別步南韓後塵 非關稅卻隻字不提仍「黑箱」

美國總統川普日前無預警宣布，要將南韓輸美的汽車與零組件、木材、藥品等對等關稅由15%提高到25%，理由是南韓國會還未批准美韓在2025年11月14日簽訂的經貿合作備忘錄（MOU），賴清德總統以下民進黨諸公以及產業界大老，無不以此對國民黨、民眾黨立院黨團喊話，呼籲不要步上南韓國會後塵。 對於賴總統及產業界大老的呼籲，學者則點出，在南韓被川普無預警被加對等關稅這件事，南韓與台灣沒有可比性……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。