柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

民眾黨主席黃國昌受訪稱在野最大目標是「打下高雄」，言談中柯文哲也可能參選。時事評論家、醫師沈政男分析，得高雄者得2028，柯若先助藍白攻下高雄，未嘗不是一步好棋，只是柯選市長仍是「0.9的N次方」趨近於0，輔選機率大。

黃國昌接受本報專訪時表示，柯文哲將常駐南部，高雄是重點，在野最大的戰略目標就是「打下高雄」，「我沒有說柯志恩不好，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度」，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，民眾黨能給予力量。

沈政男指出，柯文哲選高雄市長，這一、二年來偶爾會被提起，黃國昌的一席話引發各界關注，好奇柯是要輔選柯志恩，還是自己參選？柯文哲赴南部參選，最早是在2024年有日本學者建議他選台中市長，但柯回應要選也是台南或高雄。

不過，柯文哲能否參選高雄市長最大的客觀條件在於京華城等案的的官司宣判，若被判刑10年以上，不僅不能選總統，連縣市首長也不能選；但若判刑10年以下，面臨抉擇要選2028或2026，但若選上市長，可一審判貪汙確定恐被停職。

他認為，面對官司關卡，若柯想選高雄市長，必須滿足不能被判刑10年以上、不選2028兩條件，且柯是選正副總統，有必要對高雄這局下重手嗎？但現實是2026高雄是2028前哨戰，「得高雄者得2028」，因此藍白在野有輸不得的壓力。

其實柯志恩即使沒有柯文哲幫忙，對上賴瑞隆，贏面仍是滿大的，但白營可能沒這樣想，而且直覺認為讓柯文哲選的勝算更大。可實際上，勝負不該靠直覺，還是要看柯、柯民調，況且六都中其他5縣市變數不大，關注焦點就在高雄。

柯文哲若一審判刑10年以下，對自身官司不確定性大，考量司法及政治上效應，不如能放下2028，與柯志恩民調，若民調勝出，就先幫助藍白攻下高雄，2028大選讓黃國昌去搭配盧秀燕，未嘗不是一步好棋。只是勝負仍藏諸多變數。