舊金山華埠我國旗迎風飄揚 管中閔：真正在中華民國的人似急拋這招牌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「中國國民黨駐美國總支部」仍然矗立，上面也有中華民國的國旗，管中閔在建物前留影。圖／取自管中閔臉書
「中國國民黨駐美國總支部」仍然矗立，上面也有中華民國的國旗，管中閔在建物前留影。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔造訪美國舊金山，分享他睽違40多年再度重遊華埠的照片，他表示，原以為華埠早已「淪陷」，看到致公總堂、中國國民黨駐美國總支部等建築有中華民國國旗迎風飄揚。「我不知道是什麼力量，能讓這些會館多年來始終在異域堅持中華民國，而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌」。

管中閔表示，他日前在舊金山市區閒逛，街道比前幾年乾淨許多，雖然有遊民，但人數極少。他一路從海邊往上走，最後走到華埠，印象中有40多年沒去過，決定找一下記憶中的一些標誌建物。

睽違多年再度造訪，他說，本以為華埠應早已「淪陷」，但在Spofford Alley看到致公總堂，舊建築上許多面中華民國國旗迎風飄揚。再走到Stockton，「中國國民黨駐美國總支部」仍然矗立，上面也有國旗；同條街上還有一棟和合總會的樓，樓雖斑駁，但也是國旗飄揚。

「我不知道是什麼力量，能讓這些會館多年來始終在異域堅持中華民國（中華會館似早已不掛國旗了）」，管中閔表示，而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌。

管中閔也分享，他很久以前還看過「少年中國晨報」的招牌，但這次沒找到。最後在岡州會館前留影；仔細看後面牆上有字：宣統元年，岡州會館，新會伍廷芳題。記得當年第一次看到，真能發思古之幽情。不過當年大陸尚未開放，無從看到這類題字和牌坊等。

中華民國 國旗 管中閔
