聽新聞
0:00 / 0:00

打下高雄 柯志恩：藍白一定要合

聯合報／ 記者劉懿萱郭韋綺／連線報導

迎戰年底九合一選舉，民眾黨主席黃國昌前天接受聯合報專訪透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。國民黨立委柯志恩昨回應，藍白一定要合，高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則批評，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物。

黃國昌前日接受本報專訪拋出「北國昌、南文哲」兩個太陽分進合擊，最大戰略目標是打下高雄，認為賴瑞隆沒有「Charisma（魅力），對在野黨來說是千載難逢的機會，而柯志恩想要選贏，就要需要民眾黨前主席柯文哲力量挹注。

柯志恩表示，自始至終她都認為藍白一定要合，面對這場艱困高雄選戰，未來不論是柯文哲、黃國昌，或其他民眾黨立委，都能夠多到高雄走訪，與地方共同努力，凝聚在野陣營的力量，讓選戰熱熱烈烈，也爭取更多選民的認同，這將是未來選戰的非常重要趨勢。

賴瑞隆則回應，黃國昌這番言論，是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。他批評，「把高雄當作總統大選墊腳石的人，已經被高雄人罷免了」。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

相關新聞

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續。內政部長劉世芳表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來就可以調閱密件，...

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

行政院前發言人陳宗彥驚傳昨在北部與友人聚餐時，因身體不適緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似因腦溢血緊急開刀，有台南的親友透露...

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪提到，討論兩岸和平統一，「言之過早，沒有成熟的條件」。鄭麗文今天再度表示，她所說的是...

誰選台中 鄭麗文：兩邊都罵我 代表公正

國民黨台中市長提名遲未定，「姐弟之爭」掀基層焦慮。台中市長盧秀燕昨更對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選要快定案，愈快愈好...

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀：綠應辦正事

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來可以調閱密件，但內政部不會...

打下高雄 柯志恩：藍白一定要合

迎戰年底九合一選舉，民眾黨主席黃國昌前天接受聯合報專訪透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。國民黨立委柯志恩昨回應，藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。