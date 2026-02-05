聽新聞
劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀：綠應辦正事

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋李成蔭屈彥辰蔡晉宇／台北報導

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，目前尚未與行政院及其他部會討論過，至少在內政部會盡量規範，凡密件以上都不能提供。

劉世芳說，李貞秀說已除戶籍、沒拿過中國護照，但國籍法規範不能以戶籍代替國籍，且護照是旅行文件；再加上放棄國籍是母國應協助處理，「不是我們幫你放棄」。

外界質疑李貞秀應適用兩岸人民關係條例第廿一條「非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人」。劉世芳認為，兩岸條例規範的是登記為公職「候選人」，這與「當選後擔任公職」不同。

李貞秀昨表示，如果政府官員拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，或許未來可以考慮推動修法，現在只能到監察院檢舉瀆職，希望民進黨政府回來好好做正事。

對於李貞秀國籍議題，民眾黨前主席柯文哲表示，根據我國憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本就不是外國人，「既然不是外國人，怎麼會要求人家按照國籍法放棄國籍？」政府有權力公布法律，但是總要告知人民如何遵守，所以請民進黨政府公布相關流程圖。

柯文哲也說，既然中選會已經頒發當選證書，「要不要先跟內政部喬一下？」一個政府兩個不同機關，竟然可以做出不同判定，民進黨政府不要逼死人民，「請賴清德總統的政權清楚地講出來，到底應該要怎麼做」。

王世堅：可從寬認定

民進黨立委王世堅接受廣播節目專訪時表示，李貞秀任立委爭議，現在再來修正法律還來得及，但先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定；若要監督立委是否可能出賣台灣的國家利益，可以透過很多單位對其監督、了解。

王世堅指出，如果國家要求中配不能參選，或參選只能在地方議員或里長，涉及國家大政的監督執行部分不能參與，當初就應該定好這些規定，「早知如此，何必當初？」中配一旦來了，他個人覺得「既來之則安之」。

