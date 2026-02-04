快訊

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，目前看到李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳表示，目前看到李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假。圖／聯合報系資料照

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續。內政部長劉世芳表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來就可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，目前尚未與行政院及其他部會討論過 ，至少在內政部會盡量規範，凡密件以上都不能提供。

劉世芳今晚接受風傳媒「下班瀚你聊」節目主持人黃暐瀚專訪，表示目前看到李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假，因此內政部才會請立法院查明是否有收到李貞秀辦理放棄中華人民共和國國籍的申請書或證明，並提供內政部影本，但目前內政部或中選會都沒有收到；至於李貞秀說「對方不讓她辦」，究竟「對方」是誰，不知道是有代表性的官方人員、還是警衛，總要有名有姓。

劉世芳說明，根據公務機關經驗，受理有分可批准或不批准，但是否受理是另一回事。民眾只要提出申請，就應有收件紀錄。且李貞秀是在中國出生，本來就有中華人民共和國國籍，李貞秀說已除戶籍、沒拿過中國護照，但國籍法規範不能以戶籍代替國籍，且護照是旅行文件。再加上放棄國籍本來就是母國應協助處理，「不是我們幫你放棄。」

至於外界質疑李貞秀應適用兩岸人民關係條例第21條「非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人」規定。劉世芳認為，兩岸條例規範的是登記為公職「候選人」，這與「當選後擔任公職」不同。

對於是否接受李貞秀已放棄中國國籍，劉世芳回應，「不具法律效果的放棄」，政黨間可以有很多不同爭執，但立法委員是國家公器，現在要求的是一個底線，擔任中華民國立委應有底線就是效忠中華民國，就要提供具法律效果的文件，不用針對法條咬文嚼字。

劉世芳強硬地說，立法委員本來就可以調閱密件，但內政部大概就是不去滿足李貞秀的需求，首先密件如果要解除機密，要機關首長同意，現在機密、極機密、還有絕對機密，這些大概都不可能提供，另外包括個資也不會提供，不過尚未跟行政院等部會討論過，因為昨天才發生，現在還在立委的報到期，因此盡量在內政部，會盡量規範，凡密件以上都不能提供。

李貞秀 內政部 國籍法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／殉職勇消詹能傑公祭蓋國旗、總統頒褒揚令 劉世芳：確定入忠烈祠

影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

日經亞洲專訪談「來自大陸的壓力」 劉世芳籲各黨正視現實

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

相關新聞

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪提到，討論兩岸和平統一，「言之過早，沒有成熟的條件」。鄭麗文今天再度表示，她所說的是...

柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，綠營質疑民眾黨團版本拿掉「非紅供應鏈」等字眼。民眾黨前主席柯文哲今天說，民眾黨團版...

陳宗彥驚傳加護病房就醫中 王浩宇PO臉書證實

行政院前發言人、內政部次長陳宗彥驚傳昨與友人聚餐後身體不適就醫，住進加護病房中。台北馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力...

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續。內政部長劉世芳表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來就可以調閱密件，...

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

行政院前發言人陳宗彥驚傳昨在北部與友人聚餐時，因身體不適緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似因腦溢血緊急開刀，有台南的親友透露...

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀表示，有申請放棄中國籍但不被受理。內政部長劉世芳說明，應提出郵戳或章戳等官方證明，擔任中華民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。