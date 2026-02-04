聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

行政院前發言人陳宗彥驚傳昨在北部與友人聚餐時，因身體不適緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似因腦溢血緊急開刀，有台南的親友透露，陳宗彥目前已開完刀並在加護病房觀察中，上周聚會時，陳還大方展示剛入手可測血壓的手表，沒想到昨卻傳出腦溢血，真的很震驚，也希望他早日康復康復。

【中央社／台北4日電】

前行政院發言人陳宗彥傳出因身體不適送醫急救，台北馬偕醫院今天表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中。

陳宗彥曾經擔任內政部次長、行政院發言人、台南市政府新聞及國際關係處長、民政局長等職，是總統賴清德擔任台南市長期間就相當倚重的局處首長。

不過，他因被指控接受性招待等，於112年2月辭去行政院發言人一職，就漸漸淡出政治圈。被指控接受性招待相關案件，雖然遭到台南地檢署起訴，但後經審判一審無罪。

據了解，淡出政治圈的陳宗彥3日晚間出席飯局時，席間一切正常，今天卻傳出身體不適緊急送醫。台北馬偕醫院表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。