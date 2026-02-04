談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪提到，討論兩岸和平統一，「言之過早，沒有成熟的條件」。鄭麗文今天再度表示，她所說的是現實，相信對岸也非常清楚，兩岸隔絕超過一世紀，已形成不同制度與生活方式，如今要重新認識需要時間，她相信陸方也不可能有不切實際的期待。

鄭麗文先前提及「兩岸和平框架」概念，避免兩岸情勢因政治輪替改變，但要等國民黨重返執政後推動。她今晚在「五二新聞聚樂部」接受網路專訪表示，馬政府的八年，兩岸的確交流順暢、外交休兵，很多產業迎來榮景；但政黨一輪替很快煙消雲散，跌到冰點甚至惡化。

鄭麗文說，這種高度政治不穩而影響兩岸的關係，她希望兩岸和平不能只是一時的，很多人期待只要2028年國民黨政黨輪替，兩岸馬上就和平了，但國民黨有可能永遠執政嗎？

鄭麗文說，台灣是民主社會，一定會有政黨輪替的一天，所以她才會說，希望的是一個穩定、制度化的兩岸和平關係，作為在野黨主席，她在鋪路、搭橋，但這樣的框架如何建立，至少要等國民黨執政後，代表台灣的政府，才能真正有合法性去談這件事情，也要得到國際社會的支持跟認同，這樣的和平框架才有辦法存續下去。

至於日前提及「現階段談統一並時機不成熟」，鄭麗文說，相信大陸非常清楚，兩岸隔絕前後加起來超過一世紀，形成了完全不同制度與生活方式的兩個社會，如今要先破冰、化解歧異、開始交流合作，這需要時間。

鄭麗文說，大家必須務實面對，民進黨執政近十年，惡意製造很多兩邊的仇視、莫須有的成見，這些都需要化解、重新認識；更何況大陸發展如同光速一般，早已不是十年前的中國大陸。她認為，陸方也知道這是務實的作法，不可能有不切實際的期待，因為那只會破壞兩岸和平的契機，欲速則不達。

至於「鄭習會」成行的底線，是否就是和平統一？鄭麗文說，國民黨已經講過很多次，「九二共識、反對台獨」，就是這樣，這就是唯一的政治基礎，沒有其他的什麼條件，九二共識就是「兩岸同屬一中」，不要幫九二共識「整型」。

此外，美國參議院軍委會主席韋克爾日前在社群平台發文指，對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。鄭麗文說，他們不了解台灣真實發生的事情，這是巨大的誤會，聽信民進黨片面之詞。如果美方希望延續國防合作、強化防衛能力，務實的作法是強化和在野黨溝通。

鄭麗文說，如果美國人很急，就跟賴清德總統說「不要再任性了」，所有預算依法編列，就可以開始審了；台灣防衛韌性最大的問題是，不提高待遇，誰要當軍人？民進黨這麼重視國防防衛，為何不編列軍人加薪預算？騙美國人騙得有夠徹底。