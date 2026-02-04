柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，綠營質疑民眾黨團版本拿掉「非紅供應鏈」等字眼。民眾黨前主席柯文哲今天說，民眾黨團版本可以再修正，然而，台灣不是民進黨的專利，各方有意見都可以直接表達，「有問題我們會跟華盛頓直接溝通。」

行政院會去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民眾黨立法院黨團則提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，立法院會上周決議將後者付委審查，前者持續遭到在野黨封殺。

民眾黨今天舉行春節小物開箱記者會，柯文哲會後受訪時表示，民眾黨主席黃國昌先前出訪美國「在華盛頓直接溝通」，民眾黨也同意美國已經公告的對台軍售項目，自家版軍購特別條例的確可以再進行修正，然而台灣不是民進黨的專利，而美國也不是民進黨的藉口。

「所以有什麼問題，我們會跟華盛頓直接溝通。」柯文哲說，民眾黨會跟美國在台協會（AIT）保持密切聯絡，如果各方有意見都可以直接表達。

此外，國共兩黨智庫論壇落幕，雙方提出15項共同意見，柯文哲對此表示，從2014年擔任台北市長至今，他對中國大陸的態度沒有改變，也就是對話比對抗好、交流比交惡好，醫療合作沒有問題，恢復兩岸直航大家也方便，應該沒有人會反對。

柯文哲說，沒有爭議的民生議題應該優先處理，否則如果一見面就要談一國兩制、九二共識，「還沒開始講話就要開始吵架，那還有什麼好談。」

至於民眾黨立委李貞秀國籍議題，柯文哲則表示，根據我國憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本就不是外國人，「既然不是外國人，怎麼會要求人家按照國籍法放棄國籍」，政府有權力公布法律，但是總要告知人民如何遵守，所以請民進黨政府公布相關流程圖。

柯文哲也說，既然中選會已經頒發當選證書，「要不要先跟內政部喬一下」，一個政府兩個不同機關，竟然可以做出不同判定，民進黨政府不要逼死人民，「請賴清德總統的政權清楚地講出來，到底應該要怎麼做。」