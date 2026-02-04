快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）、民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天出席「新春小物開箱」記者會。記者季相儒／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）、民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天出席「新春小物開箱」記者會。記者季相儒／攝影

1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，綠營質疑民眾黨團版本拿掉「非紅供應鏈」等字眼。民眾黨前主席柯文哲今天說，民眾黨團版本可以再修正，然而，台灣不是民進黨的專利，各方有意見都可以直接表達，「有問題我們會跟華盛頓直接溝通。」

行政院會去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民眾黨立法院黨團則提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，立法院會上周決議將後者付委審查，前者持續遭到在野黨封殺。

民眾黨今天舉行春節小物開箱記者會，柯文哲會後受訪時表示，民眾黨主席黃國昌先前出訪美國「在華盛頓直接溝通」，民眾黨也同意美國已經公告的對台軍售項目，自家版軍購特別條例的確可以再進行修正，然而台灣不是民進黨的專利，而美國也不是民進黨的藉口。

「所以有什麼問題，我們會跟華盛頓直接溝通。」柯文哲說，民眾黨會跟美國在台協會（AIT）保持密切聯絡，如果各方有意見都可以直接表達。

此外，國共兩黨智庫論壇落幕，雙方提出15項共同意見，柯文哲對此表示，從2014年擔任台北市長至今，他對中國大陸的態度沒有改變，也就是對話比對抗好、交流比交惡好，醫療合作沒有問題，恢復兩岸直航大家也方便，應該沒有人會反對。

柯文哲說，沒有爭議的民生議題應該優先處理，否則如果一見面就要談一國兩制、九二共識，「還沒開始講話就要開始吵架，那還有什麼好談。」

至於民眾黨立委李貞秀國籍議題，柯文哲則表示，根據我國憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本就不是外國人，「既然不是外國人，怎麼會要求人家按照國籍法放棄國籍」，政府有權力公布法律，但是總要告知人民如何遵守，所以請民進黨政府公布相關流程圖。

柯文哲也說，既然中選會已經頒發當選證書，「要不要先跟內政部喬一下」，一個政府兩個不同機關，竟然可以做出不同判定，民進黨政府不要逼死人民，「請賴清德總統的政權清楚地講出來，到底應該要怎麼做。」

民眾黨 柯文哲 民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

【重磅快評】柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

相關新聞

柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，綠營質疑民眾黨團版本拿掉「非紅供應鏈」等字眼。民眾黨前主席柯文哲今天說，民眾黨團版...

李貞秀身分爭議 王世堅：達到先前規定的陸配可從寬認定

民進黨立委王世堅接受廣播節目「撞新聞」專訪時表示，關於民眾黨中配立委李貞秀任立委爭議，現在再來修訂還來得及，但先前達到標...

監委私用公務車有人「無懲處」 監委曝院會討論情況及原因

監察院公務車事件引爭議，有消息指出調查已有大致結果，其中最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」，再度引發爭...

才對藍委喊話強化對美論述 藍營金主CK楊突開臉書粉專

國民黨團日前與黨中央餐敘，異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身，勉勵黨籍立委應在軍購、對美關稅等議題強化論述，...

監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

多名監委去年被爆濫用公務車，監察院會今天通過相關懲處，輕則無懲處，重則口頭或書面道歉。民眾黨主席黃國昌表示，監察院只是再...

影／蔣萬安署名春聯被指「踩燕」 盧秀燕：都是吉祥話、用意都是好的

台北市議員徐弘庭今年推出聯名春聯，請知名作詞人方文山親筆題字，還邀請台北市長蔣萬安共同署名，題字中「馬踏飛燕」一詞，引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。