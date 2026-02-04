監委私用公務車有人「無懲處」 監委曝院會討論情況及原因

監察院公務車事件引爭議，有消息指出調查已有大致結果，其中最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」，再度引發爭議。有監委透露，其實大家院會討論時意見不一，有人認為要更嚴格，也有人認為部分當事人情有可原，像大家認為監委蘇麗瓊情節也是迫不得已。

監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指使用公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場，監察院副院長李鴻鈞去年6月指出，3位監委移送紀律委員會，北檢也已啟動調查；不過外界質疑，事件爆發半年多仍未有結果，是否有放水之嫌。

監察院目前仍未公布調查報告內容，不過據消息指出，監察院會已通過監院紀律委員會所提交的報告，並依據監委自律規範決定做相應處理，3名涉及私用公務車的監委，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

消息指出，紀律委員會確實有詳細調查並開會討論，去年12月就有將初步調查報告送交監察院會討論，除蘇麗瓊、林郁容、王榮璋3人迴避外，幾乎所有監委都在場。有監委證實消息內容並表示，當時大家意見不一致，有些人希望再嚴格一些，有一些又覺得情有可原，因此報告又回到紀律委員會；上個月又再度開會討論，已原則通過紀律委員會所提調查報告，僅剩文字部分細節需修改，無須再經院會討論。

據「監察院監察委員自律規範」第17條，監察委員違反規範或有其他違法失職情事者，除法令另有規定外，應提經監察院監察委員紀律委員會審議後，提報院會決議為下列處分，第一，促其注意；第二，警告；第三，以口頭或書面於院會時道歉；第四，推請委員依法提案彈劾；第五，涉及刑責者移送法辦。外界也質疑，明明可以彈劾，為何最後最重僅口頭或書面道歉，甚至還有無懲處的。

針對最終處理結果，有監委也透露，像有些人就覺得蘇麗瓊情有可原，因為當時監察院被刪除預算，醫務室被迫關閉，導致他必須外出看牙，而且蘇後來也回到監院繼續辦公，所以這是迫不得已的；另2位監委情節則嚴重一點，但大家覺得沒有嚴重到要被彈劾。