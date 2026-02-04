才對藍委喊話強化對美論述 藍營金主CK楊突開臉書粉專

國民黨團日前與黨中央餐敘，異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身，勉勵黨籍立委應在軍購、對美關稅等議題強化論述，引發熱議。傳出藍營內部對楊有雜音，楊建綱今開立臉書專頁，並發文說明，當天的演講主軸只有一個：「找回國民黨的那根脊梁」。

楊建綱特別開設臉書，其動向引發外界聯想。他的首篇貼文指出，上周他應邀前往中國國民黨黨團，就當前國家情勢與本黨未來發展，進行一場專題演講。會後，網路上不少朋友關心他個人的背景，也關注他在演講中所提出的核心主張。

楊建綱說，他必須坦率地說，「我只是一名中華民國的國民」，一個見證過台灣經濟奇蹟、走過資訊工業浪潮的老兵。在這塊土地上成長、看過國家興衰起伏，也始終對國家懷抱一份無法卸下的責任感。這次演講的主軸，其實只有一個「找回國民黨的那根脊梁。」

他說，這根脊梁就是國民黨最根本的定位，追求中華民國之自由與平等，並在艱困的國際與內部環境中，帶領國家昂首前行。中華民國立國已逾115年，民主制度早已確立，但他們必須誠實承認自由與平等，至今仍是一項「未盡的事業」。

楊建綱說，所謂自由，就是憲政體制保障下的基本權利，人民的自由不受恣意侵犯。所謂平等，既體現在國內，也體現在國際。在國際上，國家必須被平等對待，能與其他民主國家建立對等而穩固的關係，例如完善的投資保障協定。在國內，平等更是民主的基石，每一個人地位平等，沒有誰高誰低，無論是總統、國會議員，或是一般百姓，皆然。

楊建綱說，大家必須誠實面對一個事實，國民黨今日所面臨的困境，從來不在於是否足夠年輕化、也不在於口號是否夠新穎、包裝是否夠時髦。真正的關鍵，在於大家是否還清楚自己是誰、要往哪裡去？是否還有勇氣對人民說出清楚而堅定的方向。

楊建綱說，此時此刻，國民黨最需要的不是懷舊，而是重建。政黨可以調整策略，但不能迷失定位；可以更新語言，但不能放棄信念。唯有重新扛起人民所賦予的責任，中國國民黨才能再次成為一個讓百姓信賴、讓國家倚重的政黨。