李貞秀身分爭議 王世堅：達到先前規定的陸配可從寬認定

民進黨立委王世堅接受廣播節目「撞新聞」專訪時表示，關於民眾黨中配立委李貞秀任立委爭議，現在再來修訂還來得及，但先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定，要監督立委是否可能出賣台灣的國家利益，可以透過很多單位對其監督、了解。

王世堅指出，有的中配來了1、20年，也都有小孩和家庭，相信他們和中國已經切得很清楚了；如果國家要求中配不能參選，或參選只能在地方議員或里長，涉及國家大政的監督執行部分不能參與，當初就應該定好這些規定，「早知如此，何必當初？」中配一旦來了，他個人覺得既來之則安之。

王世堅說，過去規定如果不夠清晰，可以再重新修改，不必要在這樣子的枝節上，因為國家還有太多事情需要大家合作；即使容許這一位是有爭議的中配，但如果大家心胸開闊、雍容大度來接受，表示台灣不分朝野、藍綠白，其實台灣的政治是有雅量，是真正的自由民主多元。