傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市副市長李四川下午主持區段徵收市地重劃委員會。記者楊正海／攝影
北市副市長李四川下午主持區段徵收市地重劃委員會。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。針對外傳農曆年前就要請辭副市長參選新北市長，副市長李四川下午受訪指出，「我們好好的過年吧，絕對沒有這個事」。

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，四川指出，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，輝達進駐北士科，市府今完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。

有媒體報導李四川在農曆年前，就要請辭副市長參選新北市長，對此，李四川指出，他現在最重要的部分，還是要把輝達簽約完成，讓輝達落地在北士科，是他最重要的工作「那我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事」。

