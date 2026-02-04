柯文哲：民眾黨團版國防特別條例 會跟華盛頓溝通

快訊

中央社／ 台北4日電

為期8年、預算規模達新台幣1.25兆元的政院版國防特別條例遭封殺，民眾黨團版本則交付委員會審查，外界質疑民眾黨團版拿掉非紅供應鏈，引發討論。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，有什麼問題，會跟華盛頓直接溝通，各界也可以表達意見。

春節將至，台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠，以及嘉義市長參選人張啓楷，今天共同寫春聯，傳遞新春祝福，並開箱台灣民眾黨春節限定小物。

媒體提問，針對國防特別條例草案部分，綠營質疑民眾黨團版當中沒有非紅供應鏈。柯文哲回應，關於軍購部分，黃國昌也跑去美國，在華盛頓跟美國政府直接溝通；不管如何，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，如果有問題，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，也會跟台灣的AIT密切聯絡，不要拿美國來嚇人，各界如果有意見都可以表達。

此外，內政部要求民眾黨立委李貞秀提出放棄中國籍遭拒絕受理的相關佐證證明，以確認其到職前，已著手辦理放棄中國國籍。

柯文哲指出，請民進黨政府明確說明，到底該怎麼做，而且根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本不是外國人，既然陸配不是外國人，該如何要求放棄外國籍。

民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。

