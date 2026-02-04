監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

多名監委去年被爆濫用公務車，監察院會今天通過相關懲處，輕則無懲處，重則口頭或書面道歉。民眾黨主席黃國昌表示，監察院只是再度自證「官官相護的廢物院」，等到立法院開始審查今年度總預算，民眾黨團的立場就是「刪到一塊錢都不留」。

監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容去年分別遭到指控濫用公務車，監察院會今天通過紀律委員會所提交報告，並依監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」，林郁容則應在監察院會以口頭或書面道歉。

民眾黨下午舉行春節小物開箱記者會，民眾黨前主席柯文哲受訪時說，官官相護本來就是預料中的事情，就像時任台北地檢署檢察官林俊言，現在新北地檢署打算怎麼處理，難道又是虛晃一招混過去，這就是民進黨政府一貫的做法，「什麼壞事都幹盡，混一混就過去了」。

柯文哲說，自己還是主張廢除監察院，以前有助理要請假出國玩，「我說請假1個多月，我們按照正常運作，到時候就會覺得『好像沒有你都可以』」，如同監察院長陳菊1年多沒有上班，這個機關好像也沒有怎麼樣，乾脆今年就不要再編列預算，也不用再提名監察委員。

黃國昌表示，看到監察院的相關作為，只是再度自證「官官相護的廢物院」，行政院去年辦理追加預算的時候，民眾黨立法院黨團有給他們機會，監察院時任代理秘書長王增華承諾「給錢就會好好運作」，如今做出來的結果讓人不知道該哭還是該笑。

黃國昌說，監察院用這樣的標準要求自我，請問還要用什麼標準整飭官箴，等到立法院開始審查今年度總預算，民眾黨團會刪到一塊錢都不留。