快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

拚農曆年前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府終完成最後一哩路

賴總統：黃仁勳公開讚賞關稅15%不疊加 盼國會力挺通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，台美談判完成對等關稅15%不疊加，與美國232條款最優惠待遇，日前輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，盼國會全力支持通過。圖為黃仁勳（中）與台積電董事長魏哲家（左）與廣達創辦人林百里（右）等人有說有笑。記者余承翰／攝影
賴清德總統表示，台美談判完成對等關稅15%不疊加，與美國232條款最優惠待遇，日前輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，盼國會全力支持通過。圖為黃仁勳（中）與台積電董事長魏哲家（左）與廣達創辦人林百里（右）等人有說有笑。記者余承翰／攝影

賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中執會表示，台美談判完成對等關稅15%不疊加，與美國232條款最優惠待遇，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳公開讚賞談判結果。未來關稅協議送交國會時，盼朝野各黨全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

賴總統說，立法院已在上周五結束第十一屆第四會期。他感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，也要感謝立法院完成立法，讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。

賴總統認為，令人遺憾的是，立法院本會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，未能付委審查。

他說，反而強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會中，通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

賴總統重申，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

他指出，強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的院版草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，將延誤國防戰力提升，恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴總統再次呼籲朝野各黨，以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

賴總統提到，此外，在行政院副院長鄭麗君與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅15%不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。

他指出，這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定。日前，輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，及肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

賴總統期盼，未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

美國 關稅 賴清德 稅率 黃仁勳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃仁勳為何感謝他母親這教養觀？長大當輝達CEO都用上

黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

相關新聞

影／蔣萬安署名春聯被指「踩燕」 盧秀燕：都是吉祥話、用意都是好的

台北市議員徐弘庭今年推出聯名春聯，請知名作詞人方文山親筆題字，還邀請台北市長蔣萬安共同署名，題字中「馬踏飛燕」一詞，引發...

喊話賴總統 鄭麗文：走向大陸與走向世界從來不是零和選擇

國共論壇昨在北京登場，同時間，賴清德總統舉行記者會指台灣到底要繼續攜手友盟國家走向世界，還是要再度推動二次西進，國人可做...

撇濫用公務車 李俊俋復出任民進黨政策會副執行長兼主席室特助

監察院前秘書長李俊俋先前因為濫用監委公務車，請辭獲准。民進黨今天中執會宣布新人事，李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主...

監委濫用公務車最重懲處道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」 嗆預算全刪

多名監委去年被爆濫用公務車，監察院會今天通過相關懲處，輕則無懲處，重則口頭或書面道歉。民眾黨主席黃國昌表示，監察院只是再...

影／鄭麗文中常會勉勵新任常委 盼2028實現政黨輪替

國民黨主席鄭麗文下午主持國民黨中常會，鄭麗文表示，期望2026地方選舉延續過去輝煌戰果外，也要以2028實現政黨輪替為目...

【重磅快評】施凱爾都懂求同存異 賴清德怎還相信閉關自守？

王滬寧今早見了率團參與國共智庫論壇的蕭旭岑。兩人見面的場所是人民大會堂。這不但一點沒有怠慢，還是刻意凸顯了規格！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。