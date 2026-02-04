日本眾院大選將近 卓榮泰：盼未來日本更穩定繁榮安全

行政院長卓榮泰今天接見「日本台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，日本近日將進行選舉，期待未來日本能夠更穩定、更安全、更繁榮，並與台灣攜手在印太地區負起更多區域和平、安全的責任。

卓榮泰在行政院秘書長張惇涵、僑委會副委員長李姸慧等人陪同下，接見訪問團。他致詞表示，日本去年有150萬人次來台觀光，台灣赴日旅遊達676萬人次。為讓雙方觀光更平衡，政府投入資源建設，推動「北回之巔」和「微笑南灣」等計畫，盼吸引更多觀光客來台，振興台灣觀光產業。

談到AI建設，卓榮泰說，台灣定能與日本政府、民間產業做更多的連結。台灣在高科技、半導體製造上，有關鍵領先地位，日本在設備跟材料上領先，雙方合作就是「強強聯手」，繼續推動AI機器人、無人載具各方面，在後關稅時代讓雙方產業更發達，並透過國際鏈結帶領世界進步的潮流跟趨勢。

他表示，台灣也會持續發展矽光子、量子跟AI機器人跟無人載具，穩固民主供應鏈。

對於日本第51屆眾議院大選將於8日投開票，卓榮泰說，感謝日本首相高市早苗多年對台灣的關注，過幾天日本又要進行一次國內選舉，期待未來的日本能夠更穩定、更安全、更繁榮，攜手台灣共同在印太地區負起更多區域和平、安全的責任。