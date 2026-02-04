喊話賴總統 鄭麗文：走向大陸與走向世界從來不是零和選擇

國共論壇昨在北京登場，同時間，賴清德總統舉行記者會指台灣到底要繼續攜手友盟國家走向世界，還是要再度推動二次西進，國人可做清楚的選擇。國民黨主席鄭麗文表示，走向大陸與走向世界從來不是零和選擇，台灣可以同時做到。

國民黨新一屆中常委出爐，鄭麗文今在中常會頒發當選證書並合影。她在會中勉勵新任中常委，今年地方大選和2028全國大選，希望在大家共同領導下完成全民期待，年底選縣市長選舉能延續上次輝煌戰果，同時重點突破與成長。

睽違九年後，國共論壇重啟。鄭麗文指出，很高興看到論壇的豐碩成果與深度交流，在各重大領域上許多是台灣社會產業殷殷期待，也有許多兩岸強項在未來做對接、尋求合作，在重大合作上希望帶來巨大豐碩成果，造福兩岸與人類。

鄭麗文提到，這兩天來自綠營與最高層「高規格」對待此團訪問，不管是機場抗議聲，或賴總統親自開記者會，要和論壇活動「對照」。她要提醒賴總統，全世界都想走向中國大陸，最近這兩個月，韓國、法國、愛爾蘭、英國，以及現在正在北京訪問的烏拉圭與芬蘭元首，都在短時間內密集到北京訪問，與中共總書記習記平會見。

鄭麗文說，賴總統可以嘗試把視野放大，不要每天只看「三民自」，看久了三觀會出問題，會和世界嚴重脫節。她誠懇建議賴總統多看一些國際新聞，才會看到世界為何積極走向北京。在台灣，走向大陸與走向世界，從來不是零和選擇，台灣可以同時做到共好、雙贏、共贏，這才是今天國際社會的共同語言。

鄭麗文說，大家都在這樣努力，也是國民黨在努力的方向，賴總統不需要變成你死我活的零和遊戲，放開心胸，會發現天地之間任台灣遨遊的空間很大。

鄭麗文說，副主席蕭旭岑今晚返台後，下周會請他向中常會說明論壇成果。希望重大問題透過理性、科學的態度討論形成政策，無奈到今天國民黨無法與執政黨達成溝通；也很遺憾，在民進黨執政下，國民黨無法禮尚往來、擔任東道主舉辦論壇，否則台灣的人情味與各方面成就，相信可以讓對岸看到台灣在這方面的誠意與能力。