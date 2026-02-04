光復洪災 花蓮藍營再告4中央部會涉廢弛職務釀災

快訊

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災案，國民黨花蓮縣議會黨團上週赴北檢告發內政部、農業部及經濟部首長涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪，今天至花檢再告國防部、原民會、交通部及衛福部等4部會首長。

馬太鞍堰塞湖事件造成19人死亡、5人失聯，花蓮縣議會國民黨團主張，中央明知風險，卻錯誤決策，草率改為垂直避難；中央具監控、河川治理與防洪能力，卻選擇拖延；疏散計畫不存在，沒有計劃與指引，讓人民倉皇逃命。

連同上週告發的內政部、農業部及經濟部首長，藍營花蓮議會黨團今天再赴花蓮地檢署補件，再告發國防部、原民會、交通部及衛福部等中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。

花蓮縣議會國民黨團發言人、議員吳建志表示，中央政府早知道風險存在，從風險評估、會議紀錄、警戒機制到工程能力等，這些部會首長明知危險，卻未採取行動，依法構成廢弛職務，不作為等同重大過失。

吳建志表示，站出來告發，目的只有3個，分別是要真相、要責任及要給亡者與家屬交代，強調依法告發不是政治報復，是為台灣災後防救制度畫出不能退讓的底線。

