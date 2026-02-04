【重磅快評】施凱爾都懂求同存異 賴清德怎還相信閉關自守？

王滬寧今早見了率團參與國共智庫論壇的蕭旭岑。兩人見面的場所是人民大會堂。這不但一點沒有怠慢，還是刻意凸顯了規格！

國民黨如今並未執政，只是個在野黨，但王滬寧照樣在人民大會堂見蕭旭岑；這裡正好有個對照，王滬寧兩天前剛見過另一個在野黨，那就是俄羅斯自由民主黨主席斯盧茨基率領的代表團。中方公布的會見稿中，只提「在京」會見，也就是在北京會見了這個團，沒提具體地點。

通常，只提「在京」這樣只是大範圍的城市名稱，一般就是在主人所服務的機構內會見。所以王滬寧見斯盧茨基，大概率就是在「全國政協」裡的一般會客廳裡頭。另如，而王毅以中共中央外辦主任身分於三天前也「在京」會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，想當然耳，勢必就是在神秘的中央外辦裡頭。

由王滬寧以中央政治局第四把手的身分，在人民大會堂的新疆廳見蕭旭岑，當然是面子與規格拉滿。

在人民大會堂見的客人，往往是外國領導人層級，譬如1月份訪陸的韓國總統李在明、加拿大總理卡尼、及剛走不久的英國首相施凱爾，習近平都在人民大會堂會見他們。但有些領導人還未必有人民大會堂的待遇，例如去年的義大利總理梅洛尼、前年的德國前總理蕭茲、2023年的歐盟理事會前主席米歇爾與執委會主席范德賴恩，習近平都選在釣魚台國賓館舉行會見或會談。

而蕭旭岑的這一待遇，也預示了下一次當鄭麗文以黨主席身分訪陸時，勢必會再上一階，由中共中央總書記習近平親自接見。掃除鄭麗文訪京是否將被降格的不安。

但即使是這樣的待遇。在緩和兩岸作為上十年顆粒無收，甚至是召喚了戰爭到門口的民進黨，必定要開動強力抹紅機器，將風向帶向跪舔、叩頭等不堪的局面，以掩飾它的無能。

譬如咱們的賴總統就非要將事情說成：在野黨不審國防預算，只知道國共合作，說「這對台灣是危險的」。這個說法的用意，是刻意將尋求和平扭曲成跪求，卻將他錯誤的引戰政策，包裝為英勇的抗敵行動。

這一策略跟英國在野的保守黨十分相似。施凱爾結束中國行返英後，保守黨領袖凱巴德諾赫就在下議院抨擊施凱爾在對華政策上「軟弱無力和目光短淺」，又諷刺道：「除了他（施凱爾）行李箱裡的拉布布玩偶，他幾乎什麼都沒帶回來。我希望他已經檢查過裡面有沒有竊聽器。」

但施凱爾的回擊也十分有力，他說：「把頭埋進沙子裡，在一個動盪的世界中無法影響任何事情。」

施凱爾甚至當場引用兩個中國成語去概括了他的對中政策態度，其中一個就是「求同存異」，並認為那就是中英雙方應努力實現的目標。

這個成語聽來多麼熟悉？在兩岸的場域裡，多年來它被兩岸協商的兩造屢次提及，並被推崇為一種珍貴的智慧。但民進黨，至少在如今賴清德的字典裡，沒有這句成語，更沒有這層概念。他只向全民提供一條路：買價格昂貴的武器備戰，然後讓人民在戰爭中死去。

將一切和平手段與路徑盡皆拋棄的民進黨，實際上已與一個激進的聖戰組織無異。因為除了戰爭，除了供在神龕裡的台獨，找不到它還有別的信條。

當西方的領袖都已絡繹於前去北京的路上，民進黨曾獲利多年的抗中敘事也已在全球退燒；當美國都已進入明確的戰略退縮期，台灣對北京這近十年來慣有的叫囂也將頓失底氣。這種情境底下，民進黨的抹紅伎倆究竟還能有幾分效果。

賴清德該自問的是：連施凱爾都學會了「求同存異」這一深刻的東方哲學，為什麼他還相信買了美國大砲，就能永遠閉關自守，拒絕對話？