黃國昌指谷立言介入內政 AIT：尊重台灣政治程序

中央社／ 台北4日電
美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照
美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批「介入台灣的內政太深了」。AIT今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。

藍白聯手擋8年期1.25兆國防特別預算付委，黃國昌接受聯合報專訪表示，谷立言（Raymond Greene）態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

AIT發言人上午回覆中央社提問表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。

AIT發言人強調，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白去年12月2日程序委員會首度封殺，使草案無法排入院會報告事項議程，累計該案被立法院十度封殺。

