聲援李貞秀 陳玉珍轟內政部奇怪：拿敵國文件拘束中華民國立委

陸配、民眾黨立委李貞秀昨日正式就職，其國籍問題備受關注。內政部日前表示，應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職。國民黨立委陳玉珍今批內政部很奇怪，為何要拿民進黨認為是敵國的文件，決定中華民國國會議員能否就職，到底是中華民國的內政部還是中華人民共和國的內政部？

內政部日前表示，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職；立法院對立委是否違反國籍法，也應依職權調查。李貞秀則強調已到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。

陳玉珍說，民進黨很奇怪，尤其內政部很奇怪。「你為什麼拿著你不承認的國家，甚至認為是敵國的中華人民共和國法律文件，要求中華民國的國會議員，簽署那個被認為是敵國的法律文件？最後能不能成功，中華民國國會議員能不能就職，還被中華人民共和國的文件所拘束？」

陳玉珍表示，明明中華民國是主權獨立的國家，我國國會議員能否就職，怎麼會是有沒有簽署敵國的文件來決定？憲法上，明明對兩岸關係的處理就是大陸地區跟自由地區，「兩岸人民關係條例」也是這樣規定，明明有憲法、兩岸人民關係條例可遵循，為什麼內政部一直要曲解法令？

陳玉珍批，把中華人民共和國的法律文件奉為圭臬，民進黨認為中華民國國會議員不簽敵國的法律文件，就會失去我國國會議員的資格，這就是把大陸的文件當作圭臬。要遵守的是中華民國憲法，我國是中華民國，「我們是中華民國的國民」，中華人民共和國的文件比中華民國憲法位階高嗎？