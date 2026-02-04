快訊

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

綠：民眾黨若認同國籍法 不同人就不應有不同解釋

中央社／ 台北4日電

陸配李貞秀昨天宣誓就任立委，雙重國籍爭議持續延燒。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天出示相關文件表示，民眾黨清楚也認同國籍法中「不得具有雙重國籍、不得在中國設籍」規定，既然認同，就應該依法做事，不應在不同人身上有不同解釋。

李貞秀昨天宣誓就任立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部表示，根據李貞秀所述，可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍。

陳培瑜上午在民進黨團輿情回應記者會，出示「擬任（ 現職）人員在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證情形具結書」，以及「中央選舉委員會被提名人具結書」2份文件的影本，2份文件是民眾黨推薦的中選會委員被提名人蘇子喬填寫。

根據陳培瑜出示的文件，蘇子喬勾選「本人沒有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證」、「從來沒有申領中國大陸居住證」、「自始至終未兼具外國國籍」、「自始從未有外國永久居留權」。

陳培瑜指出，在國籍法規定下，擔任民意代表及被提名人，都不可以有雙重國籍，也不可以在大陸領有戶籍。如果李貞秀已經繳了這些表格，那就代表民眾黨也認同國籍法。既然民眾黨都認同國籍法，就請依法行事，遵守法治。

陳培瑜表示，如果民眾黨在提名不分區立委人選時，要求被提名人繳交並簽署這樣的聲明文件，就代表民眾黨認同「不得具有雙重國籍、不得在中國設籍」的法律標準，既然認同，就應該依法做事，而不是在不同人身上採取不同解釋。

陳培瑜說，將李貞秀的情況與蘇子喬的文件對照來看，社會自然會產生疑問，民眾黨是否在面對爭議時，試圖以政治說法取代清楚的法治標準。

陳培瑜說，國籍法規定並非針對特定個人，而是對所有民意代表一體適用。既然民眾黨在提名制度上已承認這套規則，就應該要求所有被提名人、所有當選人同樣遵守，才能回應社會對法治一致性的期待。

此外，陳培瑜也出示立法院秘書處給立法院各黨團辦公室函文表示，立委宣誓就職時，需繳交「立法院第11屆立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」。

她說，提醒立法院長韓國瑜，如果李貞秀沒有交出上述回復書，沒有辦法證明李貞秀在到職以前已經放棄雙重國籍，就不應該讓李秀貞成功就任。至於誰可以解職，解職規定就在立法院，只有韓國瑜跟立院秘書長周萬來可以做出裁處跟宣示。

國籍法 李貞秀 陳培瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

綠：總統與社會期待韓國瑜發揮功能 促立院速審總預算

綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

影／賴總統批在野不審預算卻通過爭議法案 籲韓國瑜發揮功能

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

相關新聞

撇濫用公務車 李俊俋復出任民進黨政策會副執行長兼主席室特助

監察院前秘書長李俊俋先前因為濫用監委公務車，請辭獲准。民進黨今天中執會宣布新人事，李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主...

聲援李貞秀 陳玉珍轟內政部奇怪：拿敵國文件拘束中華民國立委

陸配、民眾黨立委李貞秀昨日正式就職，其國籍問題備受關注。內政部日前表示，應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否...

黃國昌批谷立言介台太深 陳培瑜：藍白才是破壞台美關係最大殺手

民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台...

【重磅快評】陸委會談李貞秀國籍問題越描越黑，孫立方躺著也中槍

內政部要求民眾黨新科不分區立委、具有陸配身分的李貞秀放棄國籍，陸委會主委邱垂正公開表示，曾向內政部表示要陸配放棄國籍「確...

影／陳培瑜籲民眾黨中配立委李貞秀遵守國籍法

中配出身的李貞秀宣誓就職擔任民眾黨不分區立委，聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，國籍爭議隨即引爆輿論。對此，...

傳官員不配合提供諮詢資料 李貞秀嗆修法定罰則、至監院檢舉瀆職

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，傳出政府部門將不配合相關質詢。李貞秀今天受訪時表示，如果政府官員拒絕立委質詢，現行法律好像...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。