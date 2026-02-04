黃國昌批谷立言介台太深 陳培瑜：藍白才是破壞台美關係最大殺手

民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨跟民眾黨一直向中國示好，才是破壞台美關係最大的殺手。

陳培瑜表示，最大的問題就是國民黨跟民眾黨，是破壞台美關係最大的殺手，因為一直向中國示好，而中國就是一個極權獨裁的國家，所以以美國為首的民主國家看在眼裡，當然會覺得破壞台灣跟所有民主國家關係的人就是在野黨。

陳培瑜認為，有民主國家的人提醒，拜託在野黨的委員聽一聽，而黃國昌這個人非常可怕，不是只有嘴巴說說，還付諸實踐的行動，也就是提出自己荒謬的版本，然後讓相關條例進入委員會審查，「實質破壞台美關係的就是你，在野黨。」

至於美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日直言，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）日前訪台也指出，此時台灣國防預算被杯葛的風險，盼立法院重新考慮。

陳培瑜說，其實很多國人都看得清楚，台灣的國防安全必須要用台灣自己的力量、自己的預算、自己的覺醒，這件事情好比要先鍛鍊自己的身體，才可以有好的生活跟工作的發展。

陳培瑜表示，在野黨想要配合中共一貫操作的決心跟態度，從國共論壇看得出來非常明顯，非常認真配合中國的演出，然後相關論述的方法也都跟中國一致，對於美國的發言、對於其他民主國家的提醒，都要看在眼裡。