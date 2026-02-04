快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨跟民眾黨一直向中國示好，才是破壞台美關係最大的殺手。

陳培瑜表示，最大的問題就是國民黨跟民眾黨，是破壞台美關係最大的殺手，因為一直向中國示好，而中國就是一個極權獨裁的國家，所以以美國為首的民主國家看在眼裡，當然會覺得破壞台灣跟所有民主國家關係的人就是在野黨。

陳培瑜認為，有民主國家的人提醒，拜託在野黨的委員聽一聽，而黃國昌這個人非常可怕，不是只有嘴巴說說，還付諸實踐的行動，也就是提出自己荒謬的版本，然後讓相關條例進入委員會審查，「實質破壞台美關係的就是你，在野黨。」

至於美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日直言，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）日前訪台也指出，此時台灣國防預算被杯葛的風險，盼立法院重新考慮。

陳培瑜說，其實很多國人都看得清楚，台灣的國防安全必須要用台灣自己的力量、自己的預算、自己的覺醒，這件事情好比要先鍛鍊自己的身體，才可以有好的生活跟工作的發展。

陳培瑜表示，在野黨想要配合中共一貫操作的決心跟態度，從國共論壇看得出來非常明顯，非常認真配合中國的演出，然後相關論述的方法也都跟中國一致，對於美國的發言、對於其他民主國家的提醒，都要看在眼裡。

台美關係 美國在台協會 陳培瑜 黃國昌 谷立言 AIT
相關新聞

陳培瑜：沒中國護照怎來台？ 李貞秀是最大詐騙集團

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今拿民眾黨推薦的中選會委員蘇子喬相關文件，指出其中...

質疑李貞秀學傅崐萁假離婚 陳培瑜：可製造法律漏洞

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀昨遞補就任，北市議員簡舒培質疑，李貞秀遞交提名申請隔天就拋棄30年婚姻，現在就是紮紮實實的中...

聲援李貞秀 陳玉珍轟內政部奇怪：拿敵國文件拘束中華民國立委

陸配、民眾黨立委李貞秀昨日正式就職，其國籍問題備受關注。內政部日前表示，應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否...

黃國昌批谷立言介台太深 陳培瑜：藍白才是破壞台美關係最大殺手

民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台...

【重磅快評】陸委會談李貞秀國籍問題越描越黑，孫立方躺著也中槍

內政部要求民眾黨新科不分區立委、具有陸配身分的李貞秀放棄國籍，陸委會主委邱垂正公開表示，曾向內政部表示要陸配放棄國籍「確...

影／陳培瑜籲民眾黨中配立委李貞秀遵守國籍法

中配出身的李貞秀宣誓就職擔任民眾黨不分區立委，聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，國籍爭議隨即引爆輿論。對此，...

