烏拉圭總統會習近平喊一中 外交部：嚴重扭曲事實

中央社／ 台北4日電

烏拉圭總統奧爾西與中國國家主席習近平會面，發布聯合聲明稱支持一中原則。外交部今天駁斥「嚴重扭曲事實」，並重申兩岸互不隸屬，對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部發布新聞稿指出，奧爾西（Yamandú Orsi，另譯：歐希）3日會晤習近平後，兩國發布聯合聲明，公然罔顧客觀現狀並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容。

外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和台灣等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。台灣作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

相關新聞

陳培瑜：沒中國護照怎來台？ 李貞秀是最大詐騙集團

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今拿民眾黨推薦的中選會委員蘇子喬相關文件，指出其中...

質疑李貞秀學傅崐萁假離婚 陳培瑜：可製造法律漏洞

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀昨遞補就任，北市議員簡舒培質疑，李貞秀遞交提名申請隔天就拋棄30年婚姻，現在就是紮紮實實的中...

聲援李貞秀 陳玉珍轟內政部奇怪：拿敵國文件拘束中華民國立委

陸配、民眾黨立委李貞秀昨日正式就職，其國籍問題備受關注。內政部日前表示，應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否...

黃國昌批谷立言介台太深 陳培瑜：藍白才是破壞台美關係最大殺手

民眾黨主席黃國昌昨質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台...

【重磅快評】陸委會談李貞秀國籍問題越描越黑，孫立方躺著也中槍

內政部要求民眾黨新科不分區立委、具有陸配身分的李貞秀放棄國籍，陸委會主委邱垂正公開表示，曾向內政部表示要陸配放棄國籍「確...

影／陳培瑜籲民眾黨中配立委李貞秀遵守國籍法

中配出身的李貞秀宣誓就職擔任民眾黨不分區立委，聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，國籍爭議隨即引爆輿論。對此，...

