3監委遭控疑私用公務車懲處出爐 最重口頭或書面道歉

中央社／ 台北4日電

監察院3名監委遭控疑涉私用公務車。據了解，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

監察院監察委員自律規範第17條規定，監察委員違反規範或有其他違法失職情事者，除法令另有規定外，應提經監察院監察委員紀律委員會審議後，提報院會決議為下列處分，第一，促其注意；第二，警告；第三，以口頭或書面於院會時道歉；第四，推請委員依法提案彈劾；第五，涉及刑責者移送法辦。

媒體報導，監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指控疑似以公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場。監察院副院長李鴻鈞去年6月指出，這3位監委將移送紀律委員會，北檢也已啟動調查。

據了解，經監察院紀律委員會詳細調查並開會討論，初步調查報告已在去年12月首度提至監察院會討論，除了蘇麗瓊、林郁容、王榮璋3人迴避外，幾乎所有監委都在場，當時決議將報告退回紀律委員會，綜整意見修改。

由於監察院會每月召開1次，知情人士指出，監察院會今年1月再度開會討論，已原則通過紀律委員會所提調查報告，僅剩部分文字細節需再交由紀律委員會酌修，無須再經院會討論。

監察院 監委 蘇麗瓊
