影／陳培瑜籲民眾黨中配立委李貞秀遵守國籍法

中配出身的李貞秀宣誓就職擔任民眾黨不分區立委，聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，國籍爭議隨即引爆輿論。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜，上午在立法院接受媒體採訪時表示，要放棄的困難點是來自於中國的法制不允許這件事情。「國籍法」一視同仁，只要你有雙重國籍，你都不能擔任相關的民意代表。

陳培瑜取出民眾黨繳給中選會被提名人關於國籍法的資料簽核文件表示，手上拿的就是民眾黨提名的人選，表明「自始至終從未具有外國國籍」； 第二張，「本人沒有在大陸設有戶籍，領用中國大陸護照、身分證、定居證」。意思就是說，在國籍法的規定底下，確實我們擔任所有這些民意代表、這些被提名人，我們都不可以有雙重國籍，也不可以在大陸領有戶籍。

陳培瑜進一步表示，如果李貞秀，她都已經繳了這張表，那就代表民眾黨也認同國籍法的規定。民眾黨不管是在中選會的提名人選，或者是部、不分區的提名人選，都認同國籍法；既然認同國籍法的規定，就請依法做事，就請遵守法制。中國拒絕受理放棄國籍，但是李貞秀現在當的是台灣中華民國的立委，就請遵守中華民國的法律。