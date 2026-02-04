傳官員不配合提供諮詢資料 李貞秀嗆修法定罰則、至監院檢舉瀆職

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「人民優先，民生優先」優先法案記者會，新科立委李貞秀（右）出面說明陸配國籍爭議。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「人民優先，民生優先」優先法案記者會，新科立委李貞秀（右）出面說明陸配國籍爭議。記者黃義書／攝影

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，傳出政府部門將不配合相關質詢。李貞秀今天受訪時表示，如果政府官員拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，或許未來可以考慮推動修法，現在只能到監察院檢舉瀆職，希望民進黨政府回來好好做正事。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，新科立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀昨天宣誓就職。針對有「知情官員」宣稱行政機關無法配合調閱資料，李貞秀今天受訪時表示，民眾黨團尚未討論這個話題，但是基本原則就是依法合憲。

李貞秀也說，如果政府官員拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，或許未來可以考慮推動修法，現在只能到監察院檢舉瀆職。

李貞秀批評，賴政府執政團隊荒腔走板，到底是質疑中選會的能力，還是質疑前總統蔡英文執政時期法源不合理，「為什麼蔡規賴不隨？蔡政府時代沒有爭議的事情，換到賴政府都變成大事件？可不可以回來做正事。」

針對陸配參政國籍爭議，李貞秀昨天出示放棄中華人民共和國國籍申請書，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜質疑「假離婚製造法律漏洞」。李貞秀對此則表示，自己來到台灣30年，也在這裡生兒育女、落地深耕，女人不是男人的附庸，怎麼還會說李貞秀跟台灣沒有連結。

李貞秀強調，每一段婚姻都有難處，不要把私事拿來討論，「從政是我個人選擇，希望不要波及家人，大家都是成年人，保有生活隱私的自由。」

至於放棄國籍申請表屢遭質疑，李貞秀則說，所謂表格填寫很簡陋，「現場收件的時候，該補什麼我都會補，我就是比較懶的人，能不做盡量不做」，外界相關說法都是莫須有的罪名，民眾黨新科立委早就上工，現在也都在準備優先法案，「拜託賴政府回來好好做事，不要再打口水戰。」

媒體詢問，沒有拿過中國護照怎麼來到台灣。李貞秀說明，兩岸從來不需要護照，「台灣人去大陸用台胞證，大陸人來台灣用入台通行證」，一般陸配取得定居資格以前，來到台灣通常需要經過香港，直到取得台灣定居資格，入台許可證也就會失效。

此外，國民黨主席鄭麗文接受經濟學人專訪，當中談及台灣人應接受自己是中國人。李貞秀表示，相信鄭麗文所說的中國人，就是台灣人理解的中華民國國民，「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？我個人就是一個堂堂正正的中華民國公民。」

李貞秀 民眾黨 賴政府
