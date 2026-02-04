謝龍介：憲法不承認對岸國籍 李貞秀拋棄陸籍無意義

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介（圖）。圖／聯合報資料照
具陸配身分的民眾黨立委李貞秀陷「國籍爭議」，國民黨立委謝龍介說，「中華人民共和國」不被我國憲法承認，所以沒有拋不拋棄國籍的問題，用「兩岸人民關係條例」處理是符合現況的；他還批，陸配當初參選也通過中選會、內政部審查，結果現再來講「國籍法」是矛盾。

李貞秀近期遭內政部追「國籍爭議」，她昨天受訪時表示，自己熱愛台灣、也認同中華民國，她已在大法官面前完成宣誓，兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。陸委會主委邱垂正昨天受訪也說，陸配有「放棄困難」問題，「我們尊重主管機關內政部對國籍法的解釋」。

謝龍介表示，陸委會只是說事實，目前處理兩岸人民就是以「兩岸人民關係條例」，沒有所謂拋棄、不拋棄國籍的問題，因為「中華人民共和國」在我國憲法中基本上是不被承認的，所以以「兩岸人民關係條例」處理是符合現況的。

謝龍介還說，每位候選人在選舉時都會把所有資料送到中選會、內政部去審查，審查通過以後，現在再另外用一個框架的「國籍法」來講「他沒有拋棄國籍」，基本上「拋棄國籍」是我國有承認是哪國，而在兩岸中不存在這樣的意義。

謝龍介認為，很多陸配不是支持國民黨，很可能都是支持民進黨，難道也要被懷疑出賣台灣嗎？陸配嫁到台灣，也經過長期的考核，而且取得台灣的身分認同及身份證，他們是用中華民國的身分證參選，政府同意參選了，而參選人也當選了，結果政府又不同意任職？這是相互矛盾。

謝龍介提到，回歸到兩岸，要以和平為基調，就跟朝野和平「遞出橄欖枝」一樣，兩岸也需要賴清德總統快速地遞出橄欖枝，當賴總統向北京遞出橄欖枝後，美國給的空間會更大，鼓勵賴總統不怕對話，這樣對對中華民國、對兩岸和平是有辦法的。

另外，有關賴總統「找好老師不如找好書」爭議言論，謝龍介表示，當然很多事情最後要靠自己，但好的老師跟好書都是一樣的「名師出高手」，賴總統也是台大畢業，不會不了解老師的重要性，只是當了總統可能很少看書，「位子有了、氣質沒有改變」，還是一樣「氣癢癢」，請賴總統多看兩本好書，對在野黨多一點友善。

