紀念西藏抗暴67周年 人權團體啟動2026為自由而騎

西藏台灣人連線與聲援團體香港邊城青年、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會、台灣勞工陣線、廢除死刑推動聯盟、台灣圖博自由學聯(SFT Taiwan)、辜寬敏基金會、國際特赦組織台灣分會，上午右在立法院舉行「2026 為西藏自由而騎紀念310圖伯特(西藏)抗暴67周年」記者會。

西藏台灣人連線指，今年是「310西藏抗暴日」67周年，也是西藏台灣人權連線成立10周年。在2011年起，由西藏台灣人連線常務理事札西慈發起的「為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」行動，至今已邁入第16個年頭。