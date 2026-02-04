紀念西藏抗暴67周年 人權團體啟動2026為自由而騎

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
在2011年由西藏台灣人連線常務理事札西慈（左三）發起的「為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」行動，至今已邁入第16個年頭。記者黃義書／攝影
在2011年由西藏台灣人連線常務理事札西慈（左三）發起的「為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」行動，至今已邁入第16個年頭。記者黃義書／攝影

西藏台灣人連線與聲援團體香港邊城青年、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會、台灣勞工陣線、廢除死刑推動聯盟、台灣圖博自由學聯(SFT Taiwan)、辜寬敏基金會、國際特赦組織台灣分會，上午右在立法院舉行「2026 為西藏自由而騎紀念310圖伯特(西藏)抗暴67周年」記者會。

西藏台灣人連線指，今年是「310西藏抗暴日」67周年，也是西藏台灣人權連線成立10周年。在2011年起，由西藏台灣人連線常務理事札西慈發起的「為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」行動，至今已邁入第16個年頭。

藏台連線上午偕同多個人權團體從 228 公園出發，騎乘至立法院舉行記者會正式宣布2026年的系列行動展開。未來每個星期三「為西藏自由而騎」將持續轉動，直至310抗暴紀念日前，呼籲台灣社會持續關注西藏日益嚴峻的人權危機。

西藏台灣人連線與人權團體，上午右在立法院舉行「2026 為西藏自由而騎紀念310圖伯特(西藏)抗暴67周年」記者會。記者黃義書／攝影
西藏台灣人連線與人權團體，上午右在立法院舉行「2026 為西藏自由而騎紀念310圖伯特(西藏)抗暴67周年」記者會。記者黃義書／攝影

西藏 台灣人 人權
