陳培瑜：沒中國護照怎來台？ 李貞秀是最大詐騙集團

民進黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今拿民眾黨推薦的中選會委員蘇子喬相關文件，指出其中明確載明「自始至終從未具有外國國籍」，同時也聲明未在中國設有戶籍、未領用中國護照、身分證或定居證。陳培瑜批，李貞秀就是最大的詐騙集團。

陳培瑜表示，蘇子喬的被提名人資料就寫自始至終從未具有外國國籍，且本人沒有在大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證，意思就是在國籍法規定下，擔任民意代表的這些被提名人，都不可以有雙重國籍，也不可以在大陸有戶籍，如果李貞秀都已經講了這張表，那就代表民眾黨也認同國籍法規定，就請依法做事，就請遵守法治，所以問題當然在中國，但是現在當的是台灣、中華民國的立委，就請遵守中華民國的法律。

至於李貞秀昨拿出的表格遭外界質疑填寫不實，陳培瑜說，這個就是中選會的表格，民眾黨真的太低估台灣人的資料辨識能力，光看其中一個欄位、就是李貞秀到底是什麼時候去申請放棄中國國籍，連寫都不寫，「請問李貞秀、請問陳智菡、請問民眾黨，是把台灣人當成眼睛都瞎了？」

陳培瑜點名李貞秀，「就問你沒有中國護照，那你當時是怎麼從中國離開來到台灣結婚生子的？」這非常荒謬，這是基本常識、國小三、四年級的孩子們學過公民課，都知道要出國就要有護照，「李貞秀你一邊說只有中華人民共和國的國籍，一邊卻拿著只有台灣護照，然後相關資料又填的不正確，我真的覺得你就是騙上加騙，你就是最大的詐騙集團。」

陳培瑜還說，第11屆立委們其實都會收到這一張，關於國籍法第20條相關規定的回覆，也就是都要交這個資料文件證明給立法院長韓國瑜、立法院人事處，照理說李貞秀應該也要交這一張，提醒韓院長，不能隨便發一個公文說已經宣誓完成、就算是成功就任，如果李貞秀沒有交出這張證明，照理不該讓其成功就任，請韓院長公開說明。