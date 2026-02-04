快訊

質疑李貞秀學傅崐萁假離婚 陳培瑜：可製造法律漏洞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨新科立委李貞秀（左）昨宣誓就職，除國籍問題外，其婚姻也備受關注。圖／聯合報系資料照

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀昨遞補就任，北市議員簡舒培質疑，李貞秀遞交提名申請隔天就拋棄30年婚姻，現在就是紮紮實實的中國人。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今指出，有沒有可能是在學藍委傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚？假離婚可以製造出非常多法律的漏洞。

陳培瑜今表示，擔任立委確實有非常多法治上的規定，不管是財產申報或對國家效忠的義務，但是她要提醒大家，「有沒有可能李貞秀其實是在學傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚？」

陳培瑜說，假離婚可以製造出非常多法律的漏洞，她不敢確定李貞秀是不是明知法律上就已經是犯法了，所以在擔任民眾黨提名不分區時，就順便一起假離婚，創造更多法律的漏洞，「當然我們不得而知，我認為國人所有對李貞秀委員的疑問，要請李貞秀委員自己回答，你到底是不是假離婚。」

現場媒體問及如何辨識新任立委，陳培瑜說，她承認還沒有辦法認出新立委，這個是她的疏忽，因為她辦公室同一層樓就有李貞秀，還有民眾黨的另外一位委員，她會趕快把名字記下來，「新委員大家覺得面生這個是很正常的，我們未來會努力多交流，至於身上有什麼特徵，昨天有新聞說有人有穿著愛馬仕的鞋子，也許我以後可以認一下鞋子。」

