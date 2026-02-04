快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

藍新竹縣長提名內戰 黃士修：徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照（記者林俊良／攝影）
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照（記者林俊良／攝影）

國民黨2026縣市長提名緩步進行，針對新竹縣長提名競爭激烈，核能流言終結者創辦人黃士修說，政治不是一個人的武林。立委徐欣瑩團隊起手式攻擊地方派系，並不明智，成功的幕僚是剎車，失敗的幕僚是油門，要團隊好好思考。

2026九合一選舉

黃士修指出，目前國民黨有提名紛爭的區域，新北、台中、花蓮沒什麼懸念，程序不會改變結果。但他對新竹縣這一局很悲觀，有些妙天師父的朋友很著急跑來解釋，大可不必。他不認識新竹縣副縣長陳見賢，也沒有罵徐欣瑩，他只是提醒，起手式攻擊地方派系，並不明智。

黃士修說，徐欣瑩團隊一直強調徐被地方欺負，當然要反擊，但今天是選立委還是選縣長？一個選地方首長的人，不斷向外界控訴地方打壓，甚至鬧到要脫黨參選，成何體統。就算民調領先、就算參選到底，大選後期要如何修補裂痕？

黃士修說，徐欣瑩自己做的民調，領先近18個百分點，指控黨中央用七三制是「黑箱作弊」。都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？如果徐說的為真，民調權重有17.6×0.7=12.3%優勢，黨員要輸12.3÷0.3 = 41%才會翻盤。

黃士修指出，如果他是徐欣瑩的幕僚，會建議徐參加初選，等結果開出來。總分贏了，成為全縣公認的共主，派系不得不服，趕緊主動修復關係。總分小輸，民調領先、黨員落後，摸摸鼻子吞下去；唯有輸成「民調大幅領先、黨員壓倒性落後」，翻盤才有翻桌本錢。

黃士修也示警，這次再退出國民黨，大概就回不去了。別拿鄭麗文、黃國昌兩黨主席都待過不同黨來比，他們沒有「退出、再加入、再退出、再加入」的經驗。現在鬧退黨，更坐實國民黨員的疑慮。況且在三腳督選戰中，有把握同時打敗藍綠兩黨嗎？新竹市長高虹安那次叫「天時地利人和」，可遇不可求。徐連白營的保證支持都沒有。

黃士修說，既然如此，政治比氣長。初選落敗，全力輔佐，哪怕國民黨輸了，也不會被列為戰犯。繼續當立委，累積2030年的資本，或政黨輪替後爭取入閣。而徐欣瑩選擇的是，現在就親自跳下來打「一屍五命」，不惜跟黨中央撕破臉。

黃士修重申，他不是罵，是要團隊好好思考，老闆暴走，沒有一個幕僚能拉住她。從一開始的方針亂了，近來越焦躁，走歪越離譜。成功的幕僚是剎車，失敗的幕僚是油門。每天餵老闆「妳最強、妳最棒、派系欺負妳、我們最挺妳」的資訊。到底在幫她，還是在害她？

黃士修 徐欣瑩 民調
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

陳見賢辭黨部主委 初選對手徐欣瑩陣營：打破初選黑箱才是真負責

藍營竹縣分裂？「不再受黨內不公體制束縛」 徐欣瑩態度曝光

國民黨新竹縣長提名陷僵局 徐欣瑩轟初選辦法不公：無視廣大民意

相關新聞

內政部要求立委李貞秀放棄「中國國籍」 侯友宜：一切按照法治來做

內政部要求遞補民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，應在就職前放棄「中國國籍」，並於到職前一年內提出喪失「中國國籍」的證明文件，...

藍新竹縣長提名內戰 黃士修：徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

國民黨2026縣市長提名緩步進行，針對新竹縣長提名競爭激烈，核能流言終結者創辦人黃士修說，政治不是一個人的武林。立委徐欣...

「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

農曆新年即將到來，北市議員徐弘庭與北市長蔣萬安聯名的春聯，題字有「馬踏飛燕」字樣，遭人聯想是不是暗示踩盧秀燕？引起網友熱...

鄭麗文稱依憲法我們是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪表示「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安今天被問及此...

【總編開箱】賴總統二分法敘事 硬套在野黨的忠誠測試

國民黨智庫登陸與共產黨智庫交流，賴清德總統幾乎同步針對例行性的「第六屆台美經濟繁榮夥伴對話」舉行記者會，意有所指稱「面對中國威脅不能不審總預算、不審國防特別條例而只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。」賴總統試圖用「二分法」讓國人將國會監督視作危害國安，將兩岸交流視為賣台，似乎已在為2026、2028選舉設定政治攻防主軸。

走向世界vs.二次西進 賴清德總統喊話國人做選擇

總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會同一時間，國民黨率團在中國大陸參加國共論壇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。