快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

聽新聞
0:00 / 0:00

「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席東環段開工。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席東環段開工。記者林麗玉／攝影

農曆新年即將到來，北市議員徐弘庭與北市長蔣萬安聯名的春聯，題字有「踏飛燕」字樣，遭人聯想是不是暗示踩盧秀燕？引起網友熱議。蔣今天被問及此事說，議員的春聯希望我們聯名，我們都樂意配合，一句話重申春聯「今馬熊讚」。

蔣萬安今天上午出席東環段開工，不過最近網路熱議，蔣與徐弘庭聯名的春聯，上頭寫著「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」，其中的「馬踏飛燕」讓網友留言說有許多聯想。

胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「這幅字的問題還不是踏平飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，最大的問題其實是作者落款，應該要落在左下方」。

對於與議員聯名的春聯引發熱議，蔣萬安今僅表示，議員希望聯名的春聯，他都會配合，並強調北市府的春聯吉祥話「今馬熊讚」。

春聯 蔣萬安 盧秀燕
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鄭麗文稱依憲法我們是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

影／台中市長盧秀燕和平專案到派出所 民眾謝警溫馨信

傳農曆年前請辭？殷瑋一句話曝李四川現況「我看他老神在在」

蔣萬安邀英代表包瓊郁逛年貨大街 體驗發放發財金

相關新聞

內政部要求立委李貞秀放棄「中國國籍」 侯友宜：一切按照法治來做

內政部要求遞補民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，應在就職前放棄「中國國籍」，並於到職前一年內提出喪失「中國國籍」的證明文件，...

國共論壇聚焦旅遊合作 謝龍介：藉觀光讓大陸更了解台灣

國共論壇後續引發關注，國民黨立委謝龍介表示，鼓勵賴清德總統能跟中共總書記對話，執政黨不做，在野黨當然會持續擴大交流，避免...

質疑李貞秀學傅崐萁假離婚 陳培瑜：可製造法律漏洞

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀昨遞補就任，北市議員簡舒培質疑，李貞秀遞交提名申請隔天就拋棄30年婚姻，現在就是紮紮實實的中...

「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

農曆新年即將到來，北市議員徐弘庭與北市長蔣萬安聯名的春聯，題字有「馬踏飛燕」字樣，遭人聯想是不是暗示踩盧秀燕？引起網友熱...

鄭麗文稱依憲法我們是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪表示「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安今天被問及此...

【總編開箱】賴總統二分法敘事 硬套在野黨的忠誠測試

國民黨智庫登陸與共產黨智庫交流，賴清德總統幾乎同步針對例行性的「第六屆台美經濟繁榮夥伴對話」舉行記者會，意有所指稱「面對中國威脅不能不審總預算、不審國防特別條例而只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。」賴總統試圖用「二分法」讓國人將國會監督視作危害國安，將兩岸交流視為賣台，似乎已在為2026、2028選舉設定政治攻防主軸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。