「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？與徐弘庭聯名春聯引熱議 蔣萬安回應了

農曆新年即將到來，北市議員徐弘庭與北市長蔣萬安聯名的春聯，題字有「馬踏飛燕」字樣，遭人聯想是不是暗示踩盧秀燕？引起網友熱議。蔣今天被問及此事說，議員的春聯希望我們聯名，我們都樂意配合，一句話重申春聯「今馬熊讚」。

蔣萬安今天上午出席東環段開工，不過最近網路熱議，蔣與徐弘庭聯名的春聯，上頭寫著「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」，其中的「馬踏飛燕」讓網友留言說有許多聯想。

胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「這幅字的問題還不是踏平飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，最大的問題其實是作者落款，應該要落在左下方」。

對於與議員聯名的春聯引發熱議，蔣萬安今僅表示，議員希望聯名的春聯，他都會配合，並強調北市府的春聯吉祥話「今馬熊讚」。