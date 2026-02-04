內政部要求立委李貞秀放棄「中國國籍」 侯友宜：一切按照法治來做

內政部要求遞補民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，應在就職前放棄「中國國籍」，並於到職前一年內提出喪失「中國國籍」的證明文件，否則須解職。新北市長侯友宜表示，一切按照法治來做。中央的執法單位就按照一致性的標準，來面對這樣的課題。

侯友宜今出席市政會議後受訪，國民黨新北市長的人選協調外傳本周舉行，被問及是否接獲黨部通知開會時間，在老同事台北市副市長及新北市副市長劉和然之間，會扮演什麼角色，侯友宜表示，我們都是老同事，一切以團結共同面對。相信開會時間黨部有在規畫中。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天宣布了六大福利政見，包括了營養午餐免費，還有0到6歲免醫療部分負擔，以及老人假牙補助5萬塊等，市府在有限的預算內，都會全方位照顧所有的族群。

媒體提問，國共論壇昨天在北京舉行，賴清德總統說「不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣是危險的」，侯友宜表示，預算的問題，其實還是要朝野雙方共同彼此之間好好地溝通，希望預算不要受到任何的影響，能夠快速地推動，這是全民的期待。