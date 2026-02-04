馬克宏同款國王派 駐法處邀上百賓客共享聯繫情誼

快訊

中央社／ 巴黎3日專電

駐法代表處今天邀請法國各界友人共享巨型國王派，在2026年初歡聚同時，也提早慶祝馬年到來。駐法代表郝培芝感謝他們長期支持台灣，過去一年在各領域致力強化雙邊關係。

法國人傳統上於每年1月主顯節（Épiphanie）前後享用國王派，通常整個月都可在麵包店買到。

眾人今晚享用的巨型國王派由法國麵包糕點店全國聯合會（Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française）提供，委託巴黎麵包師傅布伊耶（Jean-Yves Boullier）製作，體積之大足以供現場上百名賓客享用，包括法國參議員、國民議會議員，以及文化圈、智庫、媒體、商界等人士。

布伊耶今年也為艾里賽宮（Elysée）製作直徑約1.2公尺的巨型國王派。有賓客笑說，今晚可和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）品嘗一樣的國王派。

此外，駐法代表處還準備紅豆餅、芝麻巧克力麵包等糕點，宴會結束時全被一掃而空。

郝培芝致詞時說：「在一個面對諸多變化和新挑戰的世界裡，為了讓台灣的聲音被聽見，法國夥伴們的支持非常重要。」

她表示，台法在2025年展開許多活動、交流和雙邊合作，相信秉持同樣信念，尊重民主、自由、人權價值，就能達成偉大成果，為各自公民創造美好未來。

郝培芝還特別點名受邀到場的艾里賽宮甜點主廚行倫邑，介紹這位每天在法國總統府製作甜點的職人「來自台灣」。

法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-NoëlleBattistel）說，在國內和國際層面，2025年都是格外艱辛複雜的一年，一些國家的領袖混淆武力、法治和國家主權，希望2026年更和平理性，尤其希望台灣海峽更平靜。

巴緹斯黛提到雙邊經貿關係時指出，台灣輝能科技設在敦克爾克（Dunkerque）的超級工廠將於下週舉行動土儀式。輝能歐洲製造中心副總經理謝文凱也出席今晚宴會。

法國參議院友台小組副主席喬瑟芙（Else Joseph）表示，2026年才過了一個月，世界就動盪不安，但法國參議院尤其是友台小組各黨派的數十名成員比以往更堅定站在台灣這邊，支持法國一貫立場，即維護台海和平穩定，包括自由航行，並反對動用武力改變現狀。

喬瑟芙還說，台灣是自由之島，保護這種民主的生活方式至關重要；台灣也是創意及科技之島，希望法台持續交流，在半導體和人工智慧（AI）方面緊密合作。

她最後緊扣今晚的美食主題，笑說：「我們有國王派，你們有鳳梨酥，我很喜歡鳳梨酥。」

法國麵包糕點店全國聯合會主席安哈克特（Dominique Anract）也肯定台灣在烘焙方面的表現，指出台灣選手才剛在兩週前的世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）抱走亞軍，法國隊則拿到第3名。

