傳農曆年前請辭？殷瑋一句話曝李四川現況「我看他老神在在」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）、副巿長李四川（中右）。記者黃義書／攝影
輝達落腳北士科，設定專案地上權案預計2月10至15日簽約。外界關注主責輝達案的副市長李四川何時請辭去選新北市長？北市研考會主委殷瑋今透露，目前「川伯有川伯的節奏，我看他老神在在。」

殷也透露市長蔣萬安態度，他說，蔣萬安與李四川保持有相當好的默契，「甲你攬緊緊」是百唱不厭的金曲。

殷瑋今天接受媒體人王淺秋廣播專訪時說，蔣萬安也講過，不管李四川在哪裡，他跟李的心都在一起。

殷瑋說，李四川這三年來，對北市府市政幫助是很大的，未來李不管在哪裡，也都會做得很好，自己也從李副身上學到很多東西，不僅是專業的工程人最強鐵槌面向，李面對公眾也很有魅力。

殷瑋說，對於未來若李四川選新北市長，與爭取連任的市長蔣萬安，未來不管是萬川連線或李安連線，蔣萬安與李四川在哪裡都會連線，心是連在一起的。

李四川 蔣萬安
